Covid-19 - odkryto co zwiększa ryzyko zakażenia i śmierci

Naukowcy odkryli czynnik, który potęguje szanse na zarażenie się koronawirusem oraz znacznie zwiększa ryzyko śmierci w wyniku Covid-19.

W obecnej chwili, najważniejszą dla całego świata sprawą jest zwalczenie panującej pandemii Covid-19, która sprawiła, że wciągu zaledwie kilku miesięcy życie wszystkich niemal ludzi zmieniło się diametralnie. Wiele osób nie tylko borykało się z problemami zdrowotnymi podczas choroby, ale również straciło w jej wyniku życie. Niestety, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), już ponad dwa miliony ludzi na świecie zmarło w wyniku zakażenia SARS-CoV-2. Kolejną sprawą jest, że choroba może pozostawić trwałe uszkodzenia organizmu, np. płuc. Możliwe także, że pewne skutki zarażenia koronawirusem mogą objawić się dopiero za jakiś czas. Niewiadomych w sprawie tego strasznego wirusa jest wiele, tym bardziej, iż zaczęły pojawiać się jego nowe mutacje, takie jak wariant brytyjski czy południowo afrykański, które już się rozprzestrzeniają.

W kwestii SARS-CoV-2 jest więc jeszcze wiele niewiadomych, dlatego też badacze z całego świata nie ustępują w wysiłkach, aby jak najlepiej poznać tego groźnego przeciwnika. Jednym z głównych tematów, które wciąż spędzają sen z powiek naukowców są czynniki zwiększające ryzyko, związane zarówno z samym koronawirusem, jak i wywoływaną przez niego chorobą - Covid-19.

Czynniki ryzyka przy Covid-19

Jak już znacznie wcześniej ujawniono, czynnikiem wyjątkowo zwiększającym prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem oraz ciężkiego przebiegu choroby jest wiek. Osoby starsze znacznie częściej chorują na Covid-19, a choroba u nich jest znacznie groźniejsza, niż w przypadku osób młodszych. Dlatego też, seniorzy znajdują się pierwszej grupie powszechnego etapu szczepień.

Odkryto także, że czynnikiem ryzyka w przypadku koronawirusa jest też nałogowe palenie papierosów, gdyż osłabia płuca, a to one są głównym obiektem ataku Covid-19. Tym samym wszelkie choroby płuc również w istotny sposób zwiększają zagrożenie. Do tej puli należą także wszelkie ciężkie i przewlekłe choroby, z nowotworami na czele. Osoby zmagające się z długotrwałymi przypadłościami mają bowiem naturalnie obniżoną odporność i obciążony układ immunologiczny.

Schizofrenia i zaburzenia psychiczne

Przeprowadzone w ostatnim czasie badanie dowiodły, że nasza kondycja psychiczna również ma duży związek z tym, czy zakazimy się SARS-CoV-2. Jak wykazano, osoby cierpiące na zaburzenia psychiczno-emocjonalne, takie jak m.in. depresja czy schizofrenia są znacznie bardziej narażone na zarażenie się koronawirusem, niż ludzie o bardziej stabilnej psychice. Nie było jednak dowodów na to, czy czynniki te wpływają także na sam przebieg choroby i zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Aż do teraz.

Według artykułu opublikowanego na łamach pisma JAMA Psychiatry, osoby chore na schizofrenię mają aż o 2,7 raza większą szansę na zgon w wyniku Covid-19, niż inni ludzie. Różnica jest więc ogromna, a konkluzje te zostały oparte na dokumentach medycznych 7348 pacjentów, u których wykryto SARS-CoV-2. Badacze wyodrębnili z tego grona osoby ze zdiagnozowanymi wcześniej chorobami psychicznymi i podzielili je na trzy odrębne kategorie przypadłości: schizofrenię, stany lękowe oraz zaburzenia emocjonalne. Oczywiście, w trakcie analiz wzięto pod uwagę również wiek, płeć, rasę, palenie papierosów i występowanie chorób przewlekłych.

O ile w grupie pacjentów z problemami emocjonalnymi i lękowymi nie zanotowano większej różnicy w ilości zgonów, to niestety u chorych na schizofrenię wynik był znaczący. Tym sposobem, schizofrenia została uznana za drugi po wieku, czynnik istotnie zwiększający śmiertelność w wyniku zachorowania na Covid-19.