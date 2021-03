Covid-19 - szczepienia dzieci już wkrótce?

Jak się okazuje, szczepienia dzieci przeciwko koronawirusowi już wkrótce mogą być konieczne, w przeciwnym razie - nie opanujemy pandemii. Dlaczego są istotne i czy są bezpieczne?

Pandemia Covid-19 trwa już od wielu miesięcy i niestety, jesteśmy obecnie w gorszej sytuacji niż na jej początku. Wystarczy powiedzieć, że na całym świecie śmierć w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 poniosło już ponad 2,8 miliona ludzi, a każdego niemal dnia, w samej tylko Polsce odnotowuje się około 25-30 tysięcy nowych przypadków. Z tego grona wiele osób wymaga hospitalizacji, a i tak część z tych zachorowań kończy się zgonem.

Jak informują eksperci, mierzymy się teraz z trzecią falą zachorowań, a w związku ze zbyt wolnym tempem szczepień oraz pojawiającymi się, nowymi mutacjami koronawirusa, puki co nie widać końca zagrożenia. W związku z obecną sytuacją, podjęta została kwestia szczepienia najmłodszych.

Dlaczego dzieci nie są obecnie szczepione?

Pandemia zaatakowała bardzo gwałtownie i w krótkim czasie stała się zagrożeniem dla całego świata. Wobec tych okoliczności konieczne było, jak najszybsze opracowanie szczepionki przeciw koronawirusowi, gdyż jest to najskuteczniejsza forma walki z nim. Wymagało to nie tylko skrócenia obowiązujących procedur, związanych z dopuszczeniem tego typu specyfików na rynek, ale także pójścia na pewne dodatkowe ustępstwa.

Jednym z nich była choćby rezygnacja z testów szczepionek na określonych grupach społecznych, a wśród nich m.in. kobiet ciężarnych. Stało się tak dlatego, że są one stosunkowo małą grupą doraźną, w związku ze specyfiką swojego stanu przebywają w nim zaledwie kilka miesięcy (co oznacza nie rezygnację, ale zmianę terminu szczepienia), a dodatkowo testy w ich przypadku są bardziej skomplikowane i czasochłonne. Na szczęście obecnie nadrabiane są te zaległości.

Kolejną grupą, tymczasowo pominiętą w badaniach klinicznych były dzieci, ponieważ były one najmniej narażone na zachorowanie na Covid-19, więc ich szczepienie nie było tak pilne, jak w przypadku starszej części społeczeństwa. Teraz jednak, wszystko się zmieniło.

Zabezpieczenie na przyszłość i odporność stadna

Jak się obecnie okazuje, należy powrócić do tematu szczepień dzieci przeciw koronawirusowi i to z kilku względów. Choćby dlatego, że dzieci także dorastają, a jak widać, przed nami jeszcze długa walka z pandemią. W związku z tym, im wcześniej najmłodsi otrzymają szczepionkę, tym lepsza będzie reakcja ich systemu immunologicznego i zabezpieczenie na przyszłość.

Drugą kwestią jest dążenie do tzw. odporności stadnej. Jak przekonują badacze z całego świata, aby możliwy był choć zalążek osiągnięcia takiej odporności, odpowiednie przeciwciała musi posiadać znaczna większość ludzi. Biorąc pod uwagę, że wiemy już, jak długo utrzymuje się odporność po przebyciu Covid-19, oczywiste jest, iż na dłuższą metę wszystko zależy od tego, ile osób otrzyma szczepionki. Natomiast jeśli chodzi o same dzieci, to są one licznie w większości społeczeństw, tak więc ich szczepienia również będą miały znaczny w pływ na uzyskanie odporności zbiorowej.

Nowe mutacje, a przenoszenie wirusa i choroby wśród dzieci

Kolejnym i chyba najbardziej istotnym obecnie powodem przeprowadzenia szczepień wśród dzieci, są jednak nowe warianty koronawirusa. Okazuje się bowiem, iż szalejąca między innymi w Polsce brytyjska mutacja SARS-CoV-2 może atakować także najmłodszych.

W samych tylko Niemczech, w związku ze szczepem z Wielkiej Brytanii, przedszkola i żłobki stały się jednymi z głównych ognisk epidemicznych. Następnymi są zaś tzw. ogniska domowe, gdyż najmłodsi zwyczajnie przynosili z zajęć koronawirusa do domu i zarażali członków rodziny, którzy z kolei chorowali i w ten sposób wirus miał szersze pole do działania. Obecnie już zaś wiadomo, iż szczepionki nie tylko zmniejszają ryzyko zachorowania na Covid-19, ale także ograniczają jego replikacje oraz transmisję wśród ludzi, czego dowodzą najnowsze badania na ten temat. Tak więc, SARS-CoV-2 będzie miał znacznie mniejszą możliwość przenoszenia się za pośrednictwem zaszczepionych dzieci.

Złą wiadomością nie jest jednak jedynie przenoszenie koronawirusa, ale rozwój samej choroby u najmłodszych. Niestety, okazało się, że brytyjski szczep może wywoływać Covid-19 nawet u dzieci i wywoływać u nich nie mniej groźne skutki niż u dorosłych, co oczywiście stanowi ogromne zagrożenie. Przypadki tego typu są coraz częściej odnotowywane, tak więc szczepionki dla dzieci stają się pilną koniecznością.

Czy szczepionki są bezpieczne dla dzieci?

Jak wspomniano, podczas początkowych badań na ludziach dzieci zostały pominięte i z tego też powodu, obecne na rynku szczepionki są przeznaczone dla osób pełnoletnich, a nie dlatego, iż w przypadku młodszych są szkodliwe. W związku jednak z brakiem danych na temat responsywności dzieci na poszczególne preparaty, koniczne jest przeprowadzenie dokładnych testów z tym związanych.

Takowych podjęła się w ostatnim czasie m.in. Moderna, która ogłosiła rozpoczęcie badań szczepionek na najmłodszych dzieciach. Gdy wymagane analizy zostaną zakończone, a ich wyniki satysfakcjonujące, możliwe będzie bezpieczne rozpoczęcie szczepień dzieci przeciw Covid-19. Do tego czasu najlepszym zabezpieczeniem będzie zdrowy rozsądek rodziców.