Covid-19 - wspaniały czas dla oszustów w sieci

Czas pandemii okazuje się okresem, w którym znacząco wzrosła liczba oszustw internetowych. Szczególnie narażone są osoby kupujące online.

Oszuści podczas pandemii koronawirusa znacznie zwiększyli swoją aktywność w sieci - tak wynika z najnowszego raportu, opublikowanego przez Arkose Labs. W pierwszym kwartale 2020 roku liczba oszustw i nadużyć online wzrosła o 20% w stosunku do ostatniego w 2019 roku. Oznacza to, że ponad 1/4 transakcji internetowych - a dokładnie 26,5% - było próbami kradzieży. Zdaniem osób odpowiedzialnych za raport, jest to najwyższy wskaźnik tego typu w całej historii internetu. Dlaczego tak się dzieje? Główną przyczyną wzmożona ilość zakupów online, spowodowana koniecznością pozostania w domach. A jako ciekawostkę można dodać, że najwięcej ataków ma miejsce w godzinach od 4 rano do południa. Na pierwszym miejscu prób oszustw internetowych znalazły się Stany Zjednoczone przed Filipinami. Wyraźnie wzrosły próby wyłudzeń w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie.

Cyberprzestępcy uderzają najczęściej w handel detaliczny - tutaj liczba ataków wzrosła o 26%, drugim popularnym celem są gracze - tu odnotowano 23% ataków więcej. Miejsce trzecie zajmują ataki na komunikatory i platformy do pracy zdalnej - tutaj liczba ataków zwiększyła się o 16%. Jak podsumowuje Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce: "Dane pochodzące z najnowszego raportu Arkose Labs nie są dla nas zaskoczeniem. W sytuacjach kryzysowych cyberprzestępcy nie stosują żadnej taryfy ulgowej. Pandemia koronawirusa nie stanowi pod tym względem wyjątku. Niepokojący jest znaczny wzrost liczby ataków przy wykorzystaniu automatów. Przykładowo w Europie aż 83 proc. ataków było przeprowadzonych właśnie w ten sposób. Nie ulega wątpliwości, że napastnicy będą korzystać z coraz bardziej wysublimowanych rozwiązań. Na pocieszenie pozostaje fakt, iż liderzy w segmencie antywirusów też wykorzystują w swoich produktach rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. To pozwala nam stopować hakerów".

Prognozy Arkose Labs przewidują, że w drugim kwartale liczba ataków ulegnie zwiększeniu. Dlatego warto zainstalować na swoim komputerze dobry program antywirusowy, jak Bitdefender Internet Security.

Grafika główna: Erik Mclean/Unsplash