Covid-19 – zbadano wpływ szczepionek na kobiety w ciąży

Przeprowadzono badania dotyczące wpływu szczepionek Moderny i Pfizera na kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Pandemia oraz kryzys z nią związany pojawiły się na świecie nagle i wymagały szybkich rozwiązań. Od początku oczywiste było, że najważniejsze w walce z szalejącym koronawirusem jest stworzenie skutecznej szczepionki. Niestety, proces jej opracowania, testów i zatwierdzenia jest bardzo czasochłonny, w związku z czym w tej konkretnej sytuacji robiono wszystko, aby jak najbardziej skrócić procedury, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Biorąc pod uwagę, że należało szybko zabezpieczyć jak największą ilość osób, a czas gonił, producenci postanowili w klinicznej fazie testów szczepionki zrezygnować z udziału mniej licznych grup. Obecnie minął już ponad rok od czasu, gdy świat stanął na głowie, więc poszczególne firmy postanowiły nadrobić te braki i sprawdzić działanie swoich specyfików na pozostałe grupy społeczne. Jedną z nich jest Moderna, która bada obecnie swój preparat na dzieciach oraz przetestowała go w przypadku kobiet ciężarnych, podobnie zresztą jak Pfizer. Właśnie opublikowano wyniki tych badań.

Szczepionka Pfizer i Moderny – kobiety w ciąży

W ulotkach dołączonych do szczepionek na Covid-19 określone są zasady i wytyczne dotyczące udzielania ich w określonych sytuacjach. Dlatego też, możemy w nich znaleźć adnotacje o nieaplikowaniu tej substancji osobom poniżej 18 roku życia oraz ciężarnym. Wynika to nie z faktu, iż preparaty te są w ich przypadku szkodliwe, ale że nie zostały w ich kontekście przebadane. Teraz się to zmienia.

Firmy Moderna i Pfizer postanowiły sprawdzić wpływ swoich szczepionek przeciw SARS-CoV-2 na kobiety ciężarne oraz karmiące piersią. Według najnowszych opublikowanych badań, w przypadku tej grupy reakcja układu immunologicznego jest taka sama, jak w przypadku innych ludzi. Co więcej, skutki uboczne po iniekcji również były takie same i występowały w podobnej częstotliwości, co u pozostałych grup społecznych.

Grupa badawcza była jednak dość niewielka (zaledwie 131 osób oraz 37 próbek pobranych od kobiet, które zaraziły się koronawirusem w trakcie ciąży), więc zanim zmienione zostaną wytyczne udzielania szczepionek, należy poczekać na zebranie większej ilości danych.