Covid – czy szczepienie podczas upałów jest bezpieczne?

Ostatnio pogoda dopisuje, a znaczne upały mogą na wiele osób wpływać negatywnie. Czy więc bezpieczne jest przyjęcie szczepionki na COVID-19 w taką pogodę?

W ciągu ostatnich dni pogoda zdecydowanie dopisuje i każdy, kto miał nadzieję na piękny czerwiec z pewnością jest zadowolony. Co więcej, okazuje się, że w nadchodzących dniach temperatura ma być jeszcze wyższa, a przez Polskę przetoczy się fala upałów.

Powszechnie wiadomo, że podczas wysokich temperatur trzeba wyjątkowo na siebie uważać, ponieważ stosunkowo łatwo o przegrzanie organizmu, a w skrajnych wypadkach nawet o udar. Szczególnie ostrożni powinni być seniorzy, rodzice małych dzieci, kobiety w ciąży, a także osoby przewlekle chore i osłabione. Jest jednak coś, co nadal jeszcze bardziej zagraża ludziom na całym świecie, czyli panująca pandemia COVID-19.

Źródło: Earth To Stephanie/Flickr

Szczepienia nadal trwają

Trwający już od miesięcy proces masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jeszcze się nie skończył. Wiadomo również, że przed przyjęciem zastrzyku jedną z substancji chroniących przed zakażeniem koronawirusem, należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Dlatego też nie powinno się przyjmować szczepionki, właściwie żadnego rodzaju, m.in. będąc osłabionym lub chorym. W związku z powyższym oraz pogodą pojawiły się więc pytania, o bezpieczeństwo szczepień podczas upałów.

Ekspert w sprawie szczepień

Na podobne wątpliwości zareagował specjalista chorób zakaźnych - doktor Paweł Rajewski. Przyznał on, że podczas upałów należy zachować wzmożoną ostrożność, jednak nie stanowią one podstaw do zaniechania przyjęcia szczepionki. Specjalista radzi jednocześnie, aby dla bezpieczeństwa przez około dwa dni po przyjęciu specyfiku przeciw COVID-19 jednak unikać nadmiernej ekspozycji na słońce oraz wzmożonego wysiłku fizycznego, gdy temperatury w ciągu najbliższych dni są wysokie.

Podczas upałów każdy powinien dbać o ochłodę (Źródło: melike nur karatepe/Fickr)

Warto przypomnieć, ze podczas upałów należy przede wszystkim dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu pijąc duże ilości płynów. Powinno się także osłaniać okolice głowy i stosować preparaty chroniące przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych.

