Covid – gdzie w tym roku jechać na wakacje? Lista "bezpiecznych" państw

Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić listę miejsc, do których w miarę bezpiecznie można jechać na wakacje i takich, które w tym roku lepiej omijać.

Spis treści

Choć pandemia nie minęła, to rozpoczęło się właśnie stopniowe luzowanie obostrzeń. Z jednej strony spowodowane jest to tym, iż co raz więcej osób jest zaszczepionych, a z drugiej, że próbami podreperowania upadającej przez Covid gospodarki i ratowania przedsiębiorstw, które bez wątpienia są w kryzysie od ostatnich kilkunastu miesięcy.

Co więcej, również ludzie są zwyczajnie zmęczeni ciągłym strachem, izolacją oraz zmartwieniami o codzienny byt, które w ostatnim czasie przybrały na sile, m.in. w związku z niestabilnością ryku, a także pracą i edukacją zdalną. Nic więc dziwnego, że w obliczu nadchodzących wakacji, każdy marzy o perspektywie odpoczynku i wyrwania się od szarej codzienności. Tym bardziej, że złagodzenie przepisów daje nam już możliwość wakacyjnego wyjazdu za granicę.

Niemniej, nadal pozostaje obawa o bezpieczeństwo nasze i bliskich, a co to za relaks, jeśli przypłacimy to zdrowiem? W związku z tym, wiele osób ma problem z wybraniem celu swojej wakacyjnej podróży, jednak jest coś, co może na pomóc w decyzji.

Lista zaleceń z Wielkiej Brytanii

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich obywateli i ułatwić im możliwie najbezpieczniejszy wybór kierunku wakacyjnej podróży, rząd Wielkiej Brytanii przygotował specjalną listę, a właściwie trzy listy. Sporządzono je na podstawie aktualnych danych, obrazujących stan epidemiologiczny w poszczególnych państwach i na tej podstawie, posegregowano je w zależności od bezpieczeństwa podróży.

W zależności od kierunku wyjazdu, obywatele brytyjscy zobligowani są do przestrzegania innych przepisów padnemicznych. Choć takowe nas nie dotyczą (w większości), to jest to pomocne rozwiązanie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby i polscy obywatele skorzystali z zawartych w nim wskazówek. Dlatego też, poniżej przedstawiamy państwa będące w obecnej sytuacji najbezpieczniejszym celem podróży oraz te, które w tym roku lepiej omijać podczas wakacji.

Wakacje 2021 - lista wakacyjnych kierunków

W celu ułatwienia rozeznania, nazwy list pochodzą od kolorów, w tym tych, bezpośrednio łączonych z bezpieczeństwem. Tak więc mamy listę zieloną, na której znajduje się obecnie 12 wyszczególnionych krajów i terytoriów, będących w najlepszej sytuacji pandemicznej. Co oznacza, iż są one rozsądnym wyborem na wakacje.

Lista zielona (bezpieczna):

Portugalia (w tym Azory i Madera)

Izrael

Singapur

Australia

Nowa Zelandia

Brunei

Islandia

Gibraltar

Falklandy

Wyspy Owcze

Święta Helena, Tristan de Cunha, Wyspa Wniebowstąpienia

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

Dość zabawnym akcentem jest to, iż ostatnia pozycja z listy zielonej nie powinna specjalnie dziwić. Wszak jest to teren praktycznie bezludny – na wyspie Georgia Południowa mieszka około 35 osób, a Sandwich Południowy to jedenaście, bezludnych wysp wulkanicznych. Tak więc, jest tam raczej bezpiecznie.

Które kierunki omijać w wakacje

Na liście czerwonej znalazły się oczywiście kierunki, które w obecnej sytuacji nie są dobrym pomysłem na wakacje i jest ona znacznie dłuższa, niż zielona. Wobec tego, kiepskim kierunkiem podróży wydają się teraz, aż 43 miejsca.

Lista czerwona (najbardziej niebezpieczna):

Angola

Argentyna

Bangladesz

Boliwia

Botswana

Brazylia

Burundi

Wyspy Zielonego Przylądka

Chile

Kolumbia

Republika Demokratyczna Kongo

Ekwador

Eswatini

Etiopia

Gujana Francuska

Gujana

Indie

Kenia

Lesotho

Malawi

Malediwy

Mozambik

Namibia

Nepal

Oman

Pakistan

Panama

Paragwaj

Peru

Filipiny

Katar

Rwanda

Seszele

Somalia

RPA

Surinam

Tanzania

Turcja

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Urugwaj

Wenezuela

Zambia

Zimbabwe

Jak oceniono Polskę?

Wszystkie kraje, które nie zostały uwzględnione w powyższych spisach, znalazły się na bardziej neutralnej liście, czyli bursztynowej. Wyszczególniono tam tereny, w których pandemia jest poważna, ale nie wyjątkowo niebezpieczna, w porównaniu do innych obszarów. Jednakże, wobec oficjalnego stanowiska rządu Wielkiej Brytanii, to również nie są do kierunki, które powinniśmy wybierać, jako docelowe podczas tegorocznych wakacji. Właśnie, na tej liście znalazła się Polska.

Wobec tego, jeśli kierujecie się do Anglii w najbliższym czasie, to musicie liczyć się z koniecznością spełnienia kilku warunków:

Przed podróżą wykonać jeden test na obecność koronawirusa lub antygenowy

Po przybyciu odbyć 10-dniową kwarantannę

Podczas kwarantanny poddać się dwóm testom na obecność SARS-CoV-2 (w 2 i 8 dniu)

Co istotne, testy na terenie Wielkiej Brytanii muszą zostać zabukowane i opłacone przez samych zainteresowanych jeszcze przed podróżą.

Aktualizacja [21.06.2021r]

Rząd Wielkiej Brytanii postanowił nieco zmodyfikować poszczególne listy krajów, uszeregowane według bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID-19. W większości pozostają one jednak takie same, z tym, że kilka państw zmieniło listę.

Widocznie, według bieżących raportów stan epidemiologiczny w aż siedmiu regionach uległ pogorszeniu, w związku z czym zniknęły one z bursztynowej i trafiły na czerwoną listę. Należą do nich:

Afganistan

Bahrain

Costa Rica

Egipt

Sri Lanka

Sudan

Trinidad i Tobago

Portugalia (w tym Madera i Azory) spadła z kolei z listy zielonej na listę bursztynową, a pozostałe "zielone" państwa pozostały bez zmian.

Wśród krajów, które pozostały na dotychczasowych listach, jest m.in. Polska, wciąż znajdująca się na liście bursztynowej.