Covid - miliony szczepionek trafia do utylizacji

Miliony szczepionek firmy Johnson&Johnson zostanie zutylizowanych w Stanach Zjednoczonych. Nie można nimi szczepić, a termin ważności wkrótce minie.

W kwietniu tego roku, rząd Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o masowym wstrzymaniu szczepień jednodawkowym preparatem przeciw COVID-19 firmy Johnson&Johnson. Powodem tego, było wykrycie związku pomiędzy szczepieniami tą substancją, a rzadkimi skutkami ubocznymi w postaci zakrzepów krwi.

W związku z powyższym, miliony dawek szczepionki szwedzkiego koncernu Jenssen zalega od tamtej pory w magazynach i zapasach punktów szczepień. Problem w tym, że nie zapowiada się, aby dystrybucja substancji została wznowiona, a w czerwcu minie okres ważności zalegającej substancji. Wszystko wskazuje więc na to, iż dawki te trafią do utylizacji i zostaną zwyczajnie zmarnowane.

Z różnych stron wielokrotnie już napływały sygnały o konieczności odesłania szczepionek do krajów, które nadal stosują preparat J&J, aby pomimo zakazu ze strony USA mogły one ratować życie w innych miejscach świata. Jednak według doniesień The Wall Street Journal, uznano to za zbyt kłopotliwe pod względem logistycznym i prawnym.

Tym samym, pomimo braku substancji przeciw SARS-CoV-2 w wielu regionach świata, w USA ogromne jego ilości zostaną zwyczajnie wyrzucone do śmieci. Warto zaznaczyć, iż według oficjalnych danych, przedstawionych przez CDC (amerykańską agencję do spraw chorób zakaźnych), jedynie połowa z zamówionych ponad 21 milionów dawek szczepionki Johnson&Johnson została rozdysponowana.

Oznacza to, że do utylizacji trafi ponad 10 milionów dawek preparatu. Co, biorąc pod uwagę jego jednodawkowość, przełożyłoby się na ponad 10 milionów osób, zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Już wcześniej pojawiały się informacje o zmarnowanych dawkach poszczególnych preparatów, jednak nigdy dotąd nie miało to miejsca na tak szeroką skalę.