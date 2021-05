Covid – osoby zaszczepione nie muszą nosić maseczek

Według nowych wytycznych CDC, osoby zaszczepione nie muszą nosić maseczek. Dotyczy to też pomieszczeń zamkniętych, ale są pewne ograniczenia.

Wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, amerykańska agencja CDC zajmuje się bezpośrednio sprawami chorób, a w szczególności chorób zakaźnych. Nic więc dziwnego, iż opinia pracujących tam ekspertów ma istotne znaczenie dla polityki pandemicznej rządu Stanów Zjednoczonych oraz bywa często wyznacznikiem poczynań również dla innych, międzynarodowych i zagranicznych instytucji. Pytanie brzmi, jak będzie tym razem, bowiem sprawa jest niezmiernie istotna chyba dla wszystkich ludzi na świecie. Chodzi mianowicie o konieczność i przepisy dotyczące obowiązku noszenia maseczek.

CDC i maseczki ochronne

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zaktualizowało właśnie swoje wytyczne, związane z noszeniem maseczek, a konkretnie ich zasadności w przypadku osób zaszczepionych. Według tamtejszych naukowców, w pełni zaczepieni obywatele (w przypadku szczepionek Pfizer, Moderna i AstraZeneca oznacza to przyjęcie obydwu zastrzyków, natomiast J&J jest jednodawkowa, więc wystarczy pojedyncza iniekcja) mogą bezpiecznie poruszać się bez maseczek ochronnych i to zarówno na zewnątrz budynków, jak i w zamkniętych pomieszczeniach.

Najnowsze informacje ogłosili, podczas konferencji prasowej w Białym Domu, przedstawiciele zespołu reagowania na COVID-19. Ich zdaniem, osoby zaszczepione pełną dawką mogą zrezygnować nie tylko z maseczek, ale też z zachowywania dystansu społecznego między sobą. Co więcej, poinformowano także, że w pełni zaszczepieni nie muszą być testowani, czy odizolowywani w przypadku stwierdzenia styczności z osobą zakażaną SARS-CoV-2, o ile nie wystąpiły u nich objawy Covid-19.

Ograniczenia nowych swobód

Nowe wytyczne oznaczają właściwie, że osoby, które przyjęły pełne szczepienie, praktycznie mogą powrócić do normalności. Zastrzeżono jednak, iż są pewne ograniczenia. Pierwszym z nich jest czas, ponieważ ogłoszone swobody obowiązują obywateli po dwóch tygodniach od przyjęcia pełnego szczepienia. Osoby przewlekle chore lub przyjmujące leki osłabiające odporność, przed złagodzeniem rygoru sanitarnego powinny skonsultować się z lekarzem.

Wyjątek od nowych przepisów stanowią także poszczególne miejsca, a obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązywać będzie nadal w:

Środkach transportu publicznego

Ośrodkach opieki zdrowotnej

W firmach i instytucjach, w których obowiązek ten jest uwzględniony w przepisach wewnętrznych

Podkreślono jednocześnie, że nowe zapisy dotyczą wyłącznie w pełni zaszczepionych, natomiast pozostałe osoby powinny nadal przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Wszak w licznych przypadkach, Covid-19 prowadzi do śmierci, a brak ostrożności z naszej strony zagraża nie tylko nam samym, ale tez naszym bliskim oraz osobom postronnym.

Podczas konferencji, odrębną uwagę poświęcono podróżowaniu osób w pełni zaszczepionych. Otóż, nie będą one musiały być już testowane oraz poddawane kwarantannie zarówno przed udaniem się w drogę, jak i po powrocie.

Nadal natomiast, w trakcie podróży obowiązywać je będzie zasłanianie twarzy oraz zachowanie dystansu od współpasażerów.

Badania i Polska

Osoby będące w miarę na bieżąco z tematem Covid, nie powinny być zaskoczone oświadczeniem Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Tym bardziej, że pojawiające się w ostatnim czasie badania wykazują, iż szczepionki przeciw koronawirusowi zabezpieczają pacjentów przed zakażeniem SARS-CoV-2, a w razie zachorowania znacznie łagodzą jego skutki i niemal całkowicie chronią przed śmiercią w wyniki Covid-19.

Jednak, to nie wszystko. Jak również dowiedziono, szczepienia ograniczają także transmisję wirusa, dzięki czemu szczepieni nie przekazują go w istotnym stopniu nawet wtedy, gdy sami stają się jego nosicielami.

Jak cała sytuacja ma się do przepisów, obowiązujących w Polsce? Otóż, niejednokrotnie Unia Europejska reagowała i bezpośrednio dostosowywała przepisy obowiązujące na terenie państw członkowskich, w odpowiedzi na rekomendacje WHO i CDC właśnie. Jeśli również w tym przypadku, włodarze wspólnoty podążą w kierunku wytyczonym przez specjalistów z Atlanty, możliwe, że wkrótce również w naszym kraju obostrzenia zostaną dostosowane w sposób podobny, do opisanych wyżej wytycznych.