Covid – pacjenci dostają dostają sól fizjologiczną zamiast szczepionki

Niestety, podanie pacjentom soli fizjologicznej zamiast szczepionki to nie wymysł z teorii spiskowej. Co więcej, było już kilka takich przypadków.

Spis treści

Pomyłki zdarzają się nawet najlepszym, najważniejsze jednak, aby umieć się do nich przyznać. Niestety, jedna z niemieckich pielęgniarek nie zna tego porzekadła, inaczej nie doszłoby do najnowszego incydentu. Jak się bowiem okazało, stłukła ona przypadkowo fiolkę zawierającą szczepionkę przeciw Covid-19. Zamiast jednak się do tego zwyczajnie przyznać i kontynuować proces szczepień, kobieta postanowiła zataić ten drobny incydent.

Nie byłoby w tym nawet nic wielkiego, gdyby po prostu sięgnęła po drugie opakowanie preparatu i w takim wypadku, najwyżej bilans jednej sztuki nie zgadzałby się pod koniec dnia. Bojąc się jednak wykrycia, pielęgniarka zdecydowała prowadzić iniekcje. Aby ilość zaszczepionych osób nadal się zgadzała – napełniła strzykawkę solą fizjologiczną i wstrzyknęła ją sześciu pacjentom.

Skutki podania soli fizjologicznej

Choć nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy życia, ponieważ sól fizjologiczna jest stosowana do rozcieńczania szczepionek przed ich podaniem i jest neutralna dla ludzkiego organizmu, to sprawa jest poważna. Wszak szczepienia chronią przed zakażeniem koronawirusem oraz objawowym przebiegiem choroby Covid-19 i przekonani o nabyciu odporności pacjenci mogli zostać bezwiednie narażeni na ryzyko związane z pandemią.

Afera w Niemczech

Skoro niemiecka pielęgniarka zataiła swój występek, to w jaki sposób sprawa się wydała? Otóż, widocznie zajście ciążyło na sumieniu kobiety i postanowiła podzielić się swoją tajemnicą z kolegą z pracy. Ten z kolei, widocznie lepiej zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, powiadomił odpowiednie jednostki.

Konsekwencje zatajenia błędu

Niestety, ze względu na to, iż kobieta nie była w stanie wskazać dokładnie pacjentów, którzy otrzymali placebo, należało przedsięwziąć szerzej zakrojone działania. W ich ramach konieczne było wezwać około 200 osób poddanych szczepieniu w okolicach zdarzenia.

Wszyscy, którzy się zgłoszą, zostaną poddani testowi na obecność przeciwciał i w zależności od wyników, będą ponownie zaszczepieni, tym razem jednak właściwą szczepionką.

Sól fizjologiczna zamiast szczepionek

Niestety to nie pierwszy przypadek, gdy zamiast szczepionki podawana jest sól fizjologiczna, jednak zazwyczaj nie są to celowe działania, jak można określić sytuację z Niemiec. Zaledwie tydzień temu, we Francji doszło do pomyłki na znacznie szerszą skalę, w wyniku której roztwór soli fizjologicznej podano 140 pacjentom.

Podobny los spotkał w styczniu we Włoszech także grupę liczącą 47 osoby, w skład której wchodzili lekarze i pielęgniarki. Z kolei w Stanach Zjednoczonych szczepienia prowadzone są m.in. przez farmaceutów na terenie aptek i właśnie w jednej z nich omyłkowo podano sól fizjologiczną 22 pacjentom. Oczywiście wszystkie wymienione osoby musiały ponownie poddać się iniekcji.

Należy jednak pamiętać, iż już miliony ludzi na całym świecie zostały zaszczepione przeciwko Covid, a incydenty tego typu są stosunkowo rzadkie i na bieżąco weryfikowane, więc nikogo nie powinno to zniechęcać do ratujących życie szczepień.

Jeśli planujecie szczepienie i chcielibyście wybrać odpowiedni punkt, a nawet producenta, to zapraszamy tutaj.