Covid – pierwszy kraj wpuszczający tylko zaszczepionych

Pierwszy przypadek całkowitego zamknięcia granic dla osób niezaszczepionych, czy inne państwa pójdą w ślady tego precedensu? Sprawdź, szczegóły.

Spis treści

Choć od wybuchu pandemii COVID-19 minęło już wiele miesięcy i wydawać by się mogło, że stopniowo będziemy wracać do normalności, to nic bardziej mylnego. Pojawienie się wariantu Delta, który został odnotowany pierwszy raz na terenie Indii oraz prognoz związanych z kolejną falą koronawirusa sprawiły, że poszczególne kraje postanowiły zmodyfikować swoje przepisy oraz obostrzenia.

Źródło: mohamed Hassan/Pixabay

Tylko w pełni zaszczepieni dostana się na Maltę

Jednym z takowych państw jest Malta, która jako pierwsza zadeklarowała, że przez granice kraju przepuszczane będą jedynie osoby w pełni zaszczepione. O nowych obostrzeniach, które wejdą w życie już od środy 14 lipca, poinformował Minister zdrowia Malty - Chris Fearne.

Zobacz również:

W przypadku kraju, którego znaczna część PKB opiera się na turystyce, decyzja o zamknięciu granic dla większości chętnych na wjazd jest dość drastyczna. Podyktowana jest ona jednak bezpieczeństwem obywateli, co podkreślił tamtejszy minister zdrowia na ostatniej konferencji prasowej:

Będziemy pierwszym krajem Unii, który ten zakaz wprowadzi, lecz musimy chronić nasze społeczeństwo. - Chris Fearne, Minister zdrowia Malty

Choć na Malcie zaszczepiono już 79% społeczeństwa, to mutacja Delta koronawirusa spowodowała, iż w ostatnich dniach liczba osób, które zachorowały na COVID-19 podwoiła się. Ze słów ministra wynika natomiast, że część z ostatnio odnotowanych, wykrytych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, dotyczyła pasażerów samolotów, którzy mieli negatywny wynik testy PCR i pomimo tego zachorowali. To z kolei wpłynęło na podjęcie decyzji o zmianach metod weryfikacji turystów.

Kto na Maltę?

Oznacza to, że o wakacjach na Malcie mogą myśleć jedynie osoby zaszczepione jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson lub obiema dawkami dwudawkowych szczepionek Moderna, Pfizer oraz AstraZeneca. Natomiast dotychczasowe zaświadczenia w formie negatywnych wyników testów nie będą już uwzględniane. To samo dotyczy urolopowiczów po pojedynczej iniekcji jedną z dwudawkowych substancji, którzy tym samym do czasu pełnego zaszczepienia mogą o urlopie na Malcie jedynie pomarzyć.

Wakacje na Malcie mogą być niezapomniane, ale tylko dla zaszczepionych (Źródło: M W/Pixabay)

Co istotne, Malta będzie respektować jedynie zaświadczenia o szczepieniu w formia tzw. paszportów covidowych, wydawanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Tym sposobem Malta zamyka granice nie tylko dla niezaszczepionych, ale także dla turystów spoza UE.