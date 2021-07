Covid – przymusowe szczepienia i przywileje dla zaszczepionych

Rząd spotkał się z Radą Medyczną w sprawie nowych przepisów związanych z COVID-19. Poruszono m.in. kwestię okazywania zaświadczenia o szczepieniu oraz zaostrzeniu kar dla antyszczepionkowców.

Pomimo oczywistych korzyści płynących ze szczepień, takich jak ograniczenie transmisji koronawirusa w przypadku osób zaszczepionych, zainteresowanie tym procesem w Polsce spada. Należy przy tym zaznaczyć, że nie mamy powodów do radości, bowiem pod względem wyszczepienności znajdujemy się na 19 miejscu wśród państw w Europie, a z braku zainteresowania kolejne punkty szczepień są zamykane. Dlatego też zagadnienie to poruszono podczas ostatniego spotkania Rady Medycznej z rządem.

Eksperci rady zaznaczyli, iż w celu zachęcenia obywateli do przyjęcia preparatu przeciwko COVID-19, należy w pierwszej kolejności podkreślić korzyści z tym związane. Nie chodzi jednak o kwestie zdrowotne, które już wielokrotnie były podnoszone, ale prawne. Padły więc konkretne przykłady zmian, które należałoby wprowadzić jeszcze przed jesienią.

Kolejne przywileje dla zaszczepionych

Po pierwsze, Rada Medyczna zaproponowała, aby do już obowiązujących przywilejów dla osób zaszczepionych, dołączyć zapis dotyczący kolejnych fal zakażeń. Jak wiadomo, na jesieni prognozowana jest tzw. czwarta fala i z dużym prawdopodobieństwem powrócą w tym okresie restrykcje sanitarne. Według nowego pomysłu, z ich znacznej części wyłączone byłyby osoby zaszczepione, czyli mogłyby one cieszyć się większą swobodą nawet w czasie kolejnych kryzysów. Źródło: Pexels/Los Muertos Crew

Przymusowe szczepienia poszczególnych grup

Eksperci Rady Medycznej podnieśli także kwestie obowiązkowych szczepień w poszczególnych zawodach i sektorach, w których jest zwiększony kontakt z ludźmi. Nawiązano więc oczywiście do służb medycznych, które stoją na tzw. pierwszej linii ognia w walce z pandemią, a w przypadku braku szczepienia same stanowię zagrożenie dla zdrowia pacjentów, o które mają walczyć. Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM, do listy dołączono także część urzędników, którzy mają do czynienia z interesantami, oraz pracowników sektora gastronomicznego.

Ostrzejsze kary dla agresywnych antyszczepionkowców

Kolejna kwestia została poniekąd sprowokowana wydarzeniami, które miały miejsce w niedzielę, a konkretnie atakiem grupy antyszczpionkowców na punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim, podczas którego ucierpiał ochroniarz.

Wobec powyższego, eksperci domagają się mocniejszej reakcji w stosunku do agresorów, atakujących osoby działające w ramach programu szczepień w Polsce. Podkreślono, że brak stanowczej odpowiedzi i kar powoduje, że takie antyspołeczne osoby czują się bezkarne.

Wymóg okazania certyfikatu covidowego

Nie umknął także problem związany z weryfikacją zaświadczeń covidowych, będących podstawą do wprowadzania wielu powyższych zmian. Jak bowiem sprawdzać, czy dana osoba jest zaszczepiona i podlega określonym przepisom, bądź jest z nich wyłączona, jeśli nie ma podstaw prawnych do do sprawdzenia stosownego dokumentu. Rada Medyczna wniosła więc o nowelizację obowiązujących ustaw tak, aby zakładały one usankcjonowanie możliwości wymogu okazania certyfikatu covidowego.

Oczywiście, wszystkie powyższe podpunkty to, jak na razie niewiążące, acz formalne propozycje zmian przepisów. Ostateczna decyzja o ich ewentualnym wprowadzeniu należy jednak do rządu, ale dotychczasowe doświadczania pokazują, że ten niejednokrotnie przychylał się do dotychczasowych zaleceń ekspertów rady. Jak będzie tym razem? Czas pokarze.