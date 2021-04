Covid – sprawdź terminy i rodzaje szczepionek, wybierz producenta

Możesz sprawdzić najbliższe terminy i rodzaj szczepionki stosowany w punktach szczepień w twojej okolicy. Dzięki temu możesz wybrać producenta.

Pomimo tego, że pandemia trwa już od ponad roku, a same szczepionki przeciw Covid-19 dostępne są w naszym kraju od drugiej połowy grudnia, to i tak ciężko połapać się w procesie szczepień. Niby było dużo czasu na jego przygotowanie, jednak nadal powstają kolejne zawirowania i problemy. Najgorsze w tym wszystkim, iż nie ma stałego, konsekwentnego przekazu ze strony osób odpowiedzialnych za szczepienia w naszym państwie i notorycznie, czasami nawet w ciągu zaledwie doby wprowadzane są coraz to nowe zmiany, obejmujące etapy i kolejność szczepień w Polsce.

Nic więc dziwnego, że osoby chcące się zaszczepić nie do końca wiedzą gdzie i kiedy to zrobić. Oczywiście udostępniono takie rozwiązania, jak choćby mapa punktów szczepień w Polsce, czy projekt w postaci kalkulatora szczepień, jednak nawet będąc na bieżąco w zmianach aktualnych przepisów, nie łatwo za nimi nadążyć. Na szczęście, po raz koleiny z pomocą przychodzi prywatna inicjatywa, tym razem za pośrednictwem platformy GitHub.

Dla wyjaśnienia, jest to serwis streamingowy skierowany do różnego rodzaju programistów, umożliwiający swoim użytkownikom tworzenie własnych projektów, dzięki powszechnemu udostępnieniu odpowiednich narzędzi. Najnowszy z nich, pomoże wszystkim osobom zainteresowanym rozeznać się w szczepieniach w najbliższej okolicy, a nawet umożliwi wybór producenta szczepionki.

Program do rozeznania w szczepieniach

Twórca programu postawił na prostotę zarówno pod względem projektu, jak i nazwy – Szczepienia przeciw Covid-19. To raczej dobry zabieg, który ułatwi korzystanie z niego również osobom nieobytym z obsługą internetu i komputerów. Co więcej, pozwala to na znalezienie interesujących nas informacji w niezwykle krótkim czasie.

Co ważne oraz pomocne, na stronie głównej zamieszczone są informacje na temat aktualizacji zamieszczonych informacji. Warto tu zaznaczyć, iż faktycznie twórca na bieżąco trzyma pieczę nad tematem i dane są weryfikowane co 1- 2 godziny. Poniżej znajdziemy także wiadomości na temat tego, kto jest obecnie uprawniony do rejestracji na szczepienie oraz kiedy nastąpią w tym temacie najbliższe zmiany.

Miłym dodatkiem na dole strony są też podstawowe wskazówki, jak zapisać się na szczepienie wraz z odpowiednimi odnośnikami.

Punkty szczepień i terminy w okolicy

Wystarczy, iż przejdziemy na stronę szczepienia.github.io, a naszym oczom ukaże się mapa Polski. Następnie trzeba kliknąć na interesujące nas województwo i zostaniemy przekierowani do działu szczegółowego.

Tutaj także znajdziemy informacje o ostatniej aktualizacji danych, a poniżej ramkę z filtrami wyszukiwania. Główne dwa kryteria to miasto oraz producent szczepionki i możemy, ale nie musimy wybrać odpowiednią pozycję z wyszczególnionych możliwości.

Poniżej znajdziemy pełną listę dotyczącą szczepień, wraz z podziałem na kategorie:

Miasto

Najbliższa wolna data szczepieniach

Godzina, na którą można się zarejestrować

Rodzaj szczepionki w zależności od jej producenta

Adres konkretnego punktu szczepień, którego dotyczę powyższe dane

Dane kontaktowe punktu

Wstępnie lista jest kompleksowa i zawiera punkty szczepień w obrębie całego województwa. Jeśli jednak zdecydujemy się skorzystać z możliwości wyboru ze znajdującej się wcześniej ramki, to ulegnie ona skróceniu, uwzględniając jedynie miejsca spełniające nasze kryteria.

Niestety ze względu na możliwości strony, twórca programu nie jest w stanie zamieścić wszystkich miast w regionie, ale w wypadku, gdy nie znajdziemy naszej miejscowości w tabelce wyboru, nie oznacza to, że nie ma jej na głównej liście danego województwa. Warto przejrzeć więc dostępne punkty szczepień.

Co istotne, nawet gdy miejscowość znajduje się na liście, to niekoniecznie uwzględnione na niej będą wszystkie okoliczne punkty. Dlatego też nie zaszkodzi porównać spisu z listą szczepień na oficjalnej stronie rządowej.

Możliwość wyboru szczepionki

Już od dawna wielu ludzi zastanawia się czy istnieje możliwość wyboru szczepionki. Choć teoretycznie takiej opcji nie ma, to program Szczepienia przeciw Covid-19 poniekąd to umożliwia. W jaki sposób?

Jak wspomniano, wśród prezentowanych na stronie danych znajdują się m.in. informacje o tym, którego producenta szczepionka jest aktualnie wykorzystywana w danym punkcie szczepień i w bieżących terminach. Oznacza to, iż jeśli zdecydujemy się, że jeśli chcemy przyjąć preparat konkretnego producenta, możemy wyszukać punkt w okolicy, który właśnie prowadzi zapisy na iniekcje nim.

Natomiast jeśli zależy nam na otrzymaniu substancji przeciw koronawirusowi w konkretnym miejscu, a aktualnie nie posiada ono w asortymencie interesującej nas szczepionki, to możemy poczekać z rejestracją na szczepienie do momentu, gdy znajdzie się ona w danym punkcie.

Jest to przydatne szczególnie teraz, gdy niektóre szczepionki straciły na wiarygodności w oczach społeczeństwa i z obawy przed ich otrzymaniem pacjenci woleli wstrzymać się ze szczepieniem. To jednak stanowi zagrożenie w obliczu pandemii i możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, dlatego też nowe rozwiązanie jest korzystne nie tylko ze względów organizacyjnych.