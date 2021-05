Covid - szczepienia 16-17 latków. Co należy wiedzieć?

Uruchomiono już możliwość szczepień osób w wieku 16 i 17 lat. Aby jednak w nich partycypować, należy dopełnić dodatkowych formalności. Sprawdź, co należy wiedzieć przed szczepieniem niepełnoletnich.

Spis treści

Proces szczepień w Polsce zatacza co raz szersze kręgi i teraz już wszystkie osoby, które mogą w nim partycypować, otrzymały już e-skierowanie do tego uprawniające. Od poniedziałku, to samo dotyczy już również młodzieży, w przedziale wiekowym 16-17 lat. W tym wypadku, sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ jest to niepełnoletnia grupa wiekowa. Oto kilka rzeczy, które należy wiedzieć na temat szczepień wśród nastolatków.

Szczepienia nastolatków - od kiedy i dla kogo

E-skierowania, a tym samym możliwość rejestracji na szczepienie, 16 i 17 latkowie otrzymali od północy, w nocy z 16 na 17 maja (co nawet pasuje do okazji). Co istotne, obecny program szczepień nie przewiduje w najbliższym czasie, aby możliwością zaszczepienia zostały objęte jeszcze młodsze osoby.

Sposoby rejestracji na szczepienie osób niepełnoletnich nie różnią się od tych, dotyczących wszystkich obywateli, a szczegółowe informacje na ich temat zamieściliśmy tutaj.

Szczepienia młodzieży – który preparat?

Choć m.in. Moderna prowadzi już badania swojego preparatu przeciw koronawirusowi na dzieciach i osobach nastoletnich, to w przeciwieństwie do testów substancji Pfizera, nie zostały one jeszcze zakończone. Wobec tego, szczepionka koncernu Pfizer (znana teraz pod oficjalną nazwą - Comirnaty) jest obecnie jedyną, zatwierdzoną przez EMA (Europejska Agencja Leków) do stosowania w szczepieniach grupy wiekowej 16-17 lat.

W skrócie, jest to domięśniowa, dwudawkowa szczepionka, opracowana na bazie mRNA koronawirusa, a więcej informacji na jej temat znajdziecie tutaj, a także w tym miejscu.

Formularz i dodatkowe pytania

Każdy, chcący zaszczepić się przeciw SARS-CoV-2, musi przed otrzymaniem zastrzyku wypełnić specjalną ankietę, zawierającą m.in. pytania na temat naszego stanu zdrowia. Ma to na celu, głównie weryfikację możliwości wystąpienia ewentualnych skutków ubocznych iniekcji. Z oczywistych względów, dokument ten wypełniamy osobiście, jednak w przypadku nieletnich jest zgoła inaczej.

Formularz wymagany do szczepienia 16 i 17 latków muszą wypełnić ich rodzice, tudzież opiekunowie prawni, a można go pobrać ze strony gov.pl. lub wypełnić osobiście, towarzysząc dziecku na szczepieniu. Poza danymi potomka i informacjami na temat jego stanu zdrowia, należy w kwestionariuszu wpisać także swoje imię, nazwisko i numer PESEL, a także wyrazić oficjalną zgodę na szczepienie. Bez spełnienia tego warunku, nastolatek nawet pomimo chęci, nie otrzyma iniekcji.

Brak zgody rodzica na szczepienie

Może zdarzyć się jednak, iż świadoma osoba w wieku 16 lub 17 lat chce poddać się szczepieniu przeciw Covid-19, ale jego opiekunowie nie wyrażają na to zgody. Co zrobić, w takim wypadku? Cóż, sprawa nie jest prosta.

Zaleca się w pierwszej kolejności próbę polubownego załatwienia sprawy, np. prosząc lekarza pediatrę o rozwianie wątpliwości opiekunów. Jeśli jednak na nic zdadzą się rozmowy, ostatecznym wyjściem jest skierowanie się po pomoc do sądu, należy jednak wcześniej wypróbować mniej drastyczne metody.