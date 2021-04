Covid - w majówkę zaszczepisz się bez rejestracji w mobilnym punkcie szczepień

Podczas tegorocznej majówki będzie można zaszczepić się bez rejestracji w jednym z mobilnych punktów szczepień. Sprawdź szczegóły.

Spis treści

Proces szczepień w Polsce w pełni, jednak współczynnik osób zaszczepionych nadal jest niezadowalająco niski, szczególnie w porównaniu do innych krajów Europy. Aby temu zaradzić i wyjść naprzeciw zapracowanym obywatelom, którym czasem trudno znaleźć wolna chwilę nawet w tak istotnej kwestii, rząd przygotował majówkowe ułatwienie.

W dniach od 1 do 3 maja mieszkańcy naszego państwa będą mieli możliwość zaszczepienia się poza tzw. kolejką szczepień. Oznacza to, iż w tych wolnych od pracy dniach, w których większość ludzi ma wystarczająco dużo czasu, nie będzie potrzebna wcześniejsza rejestracja, aby otrzymać iniekcje preparatem przeciw Covid-19. Wystarczy, że stawimy się w odpowiednim, mobilnym punkcie szczepień, powołanym specjalnie na tę okazję.

Szczepienie bez rejestracji - dla kogo?

Jak już wspomniano, podczas majówki nie musimy się rejestrować, aby otrzymać szczepionkę przeciw koronawirusowi. Wystarczy, że jesteśmy do tego uprawnieni, czyli posiadamy automatycznie wygenerowane e-skierowanie na szczepienie. Jeśli jednak nie wiecie, czy wasz rocznik takowe otrzymał i może otrzymać odpowiedni preparat wystarczy, że sprawdzicie aktualny harmonogram w etapach szczepień w Polsce.

Majówkowe szczepienie – jaki preparat?

Ze względu na specyfikę tego wydarzenia i to, iż nie wiąże się ono z potrzebą zapisywania na konkretny termin, iniekcje podczas majówki będą przeprowadzane przy użyciu, jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson, która jak łatwo się domyślić nie wymaga powielania zastrzyku kolejna dozą substancji.

Szczepienie w majówkę bez rejestracji – gdzie?

Szczepienie bez potrzeby zapisywania się na iniekcję możemy otrzymać jedynie w dniach 1-3 maja, w specjalnie do tego wyznaczonych mobilnych punktach szczepień. Takowe staną jedynie w miastach wojewódzkich, a informacje na temat godzin otwarcia poszczególnych z nich znajdować się będzie na stronach miejscowych Urzędów Miasta.

Pełna lista lokalizacji mobilnych punktów sczepień podczas majówki

Województwo Mazowieckie - Warszawa Plac Bankowy 3/5, przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Małopolskie - Kraków Rynek Główny.

Województwo Dolnośląskie - Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1, przed Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Śląskie - Chorzów Aleja Różana 2, Park Śląski.

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Toruń Aleja Solidarności 1-3 (oraz 4 maja), plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Województwo Zachodniopomorskie - Szczecin Ulica Piotra Skargi 34 (od strony Jasnych Błoni), parking przed przychodnią 109 Szpitala Wojskowego.

Województwo Podlaskie - Białystok Ulica Jana Kilińskiego 1, plac przed Pałacem Branickich.

Województwo Lubelskie - Lublin Plac Zamkowy.

Województwo Pomorskie - Gdynia Skwer Kościuszki.

Województwo Wielkopolskie - Poznań Teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej.

Województwo Lubuskie - Gorzów Wielkopolski Park Górczyński.

Województwo Łódzkie - Łódź Park imienia marszałka Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).

Województwo Warmińsko-Mazurskie - Olsztyn Ulica Piłsudskiego 7/9, przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Świętokrzyskie - Kielce Aleja IX Wieków Kielc 3, teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Województwo Opolskie - Opole Ulica Piastowska 14, przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Podkarpacie – Rzeszów Ulica Grunwaldzka 15, parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

Jeśli więc jesteście na co dzień zapracowani, to majówka jest doskonałą okazją na to, aby przyjąć szczepionkę przeciw SARS-CoV-2, bez potrzeby nadwyrężania grafiku obowiązków.