Covid - w majówkę zaszczepisz się bez rejestracji w mobilnym punkcie szczepień [Aktualizacja 04.05.2021r]

Podczas tegorocznej majówki będzie można zaszczepić się bez rejestracji w jednym z mobilnych punktów szczepień. Sprawdź szczegóły.

Proces szczepień w Polsce w pełni, jednak współczynnik osób zaszczepionych nadal jest niezadowalająco niski, szczególnie w porównaniu do innych krajów Europy. Aby temu zaradzić i wyjść naprzeciw zapracowanym obywatelom, którym czasem trudno znaleźć wolna chwilę nawet w tak istotnej kwestii, rząd przygotował majówkowe ułatwienie.

W dniach od 1 do 3 maja mieszkańcy naszego państwa będą mieli możliwość zaszczepienia się poza tzw. kolejką szczepień. Oznacza to, iż w tych wolnych od pracy dniach, w których większość ludzi ma wystarczająco dużo czasu, nie będzie potrzebna wcześniejsza rejestracja, aby otrzymać iniekcje preparatem przeciw Covid-19. Wystarczy, że stawimy się w odpowiednim, mobilnym punkcie szczepień, powołanym specjalnie na tę okazję.

Szczepienie bez rejestracji - dla kogo?

Jak już wspomniano, podczas majówki nie musimy się rejestrować, aby otrzymać szczepionkę przeciw koronawirusowi. Wystarczy, że jesteśmy do tego uprawnieni, czyli posiadamy automatycznie wygenerowane e-skierowanie na szczepienie. Jeśli jednak nie wiecie, czy wasz rocznik takowe otrzymał i może otrzymać odpowiedni preparat wystarczy, że sprawdzicie aktualny harmonogram w etapach szczepień w Polsce.

Majówkowe szczepienie – jaki preparat?

Ze względu na specyfikę tego wydarzenia i to, iż nie wiąże się ono z potrzebą zapisywania na konkretny termin, iniekcje podczas majówki będą przeprowadzane przy użyciu, jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson, która jak łatwo się domyślić nie wymaga powielania zastrzyku kolejna dozą substancji.

Szczepienie w majówkę bez rejestracji – gdzie?

Szczepienie bez potrzeby zapisywania się na iniekcję możemy otrzymać jedynie w dniach 1-3 maja, w specjalnie do tego wyznaczonych mobilnych punktach szczepień. Takowe staną jedynie w miastach wojewódzkich, a informacje na temat godzin otwarcia poszczególnych z nich znajdować się będzie na stronach miejscowych Urzędów Miasta.

Pełna lista lokalizacji mobilnych punktów sczepień podczas majówki

Województwo Mazowieckie - Warszawa Plac Bankowy 3/5, przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Małopolskie - Kraków Rynek Główny.

Województwo Dolnośląskie - Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1, przed Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Śląskie - Chorzów Aleja Różana 2, Park Śląski.

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Toruń Aleja Solidarności 1-3 (oraz 4 maja), plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Województwo Zachodniopomorskie - Szczecin Ulica Piotra Skargi 34 (od strony Jasnych Błoni), parking przed przychodnią 109 Szpitala Wojskowego.

Województwo Podlaskie - Białystok Ulica Jana Kilińskiego 1, plac przed Pałacem Branickich.

Województwo Lubelskie - Lublin Plac Zamkowy.

Województwo Pomorskie - Gdynia Skwer Kościuszki.

Województwo Wielkopolskie - Poznań Teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej.

Województwo Lubuskie - Gorzów Wielkopolski Park Górczyński.

Województwo Łódzkie - Łódź Park imienia marszałka Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).

Województwo Warmińsko-Mazurskie - Olsztyn Ulica Piłsudskiego 7/9, przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Świętokrzyskie - Kielce Aleja IX Wieków Kielc 3, teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Województwo Opolskie - Opole Ulica Piastowska 14, przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

Województwo Podkarpacie – Rzeszów Ulica Grunwaldzka 15, parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

Aktualizacja [04.05.2021r]

Jak się okazało, tzw. majówkowe szczepienia okazały się prawdziwym sukcesem, a chętni do szczepienia bez rejestracji ustawiali się w kolejkach już od wczesnych godzin porannych. Z tego też powodu, postanowiono przedłużyć akcję o kolejne dni. Warto przy tym pamiętać, iż przedłużenie nie obejmie wszystkich, wojewódzkich punktów mobilnych, a to, które z nich pozostaną czynne jest w znacznej mierze uzależnione od posiadanych zasobów szczepionki J&J. Jak bowiem wiadomo, to z jej pomocą prowadzone są iniekcje w ramach akcji.

Trzeba przyznać, że kontynuacja przedsięwzięcia jest bardzo dobrym pomysłem szczególnie, iż dopiero dziś o północy otrzymali e-skierowania na szczepienie pacjenci w wieku 32 i 33 lat, a już do 9 kwietnia możliwość zaszczepienia otrzymają wszyscy, powyżej 18 roku życia. Tak więc, siłą rzeczy wiele osób nie miało podczas minionego, długiego weekendu, jak skorzystać z wygodniejszej formy szczepienia. Jeśli jednak akcja potrwa choć dodatkowe kilka dni, to i pozostali, pełnoletni mieszkańcy Polski będą mogli z niej skorzystać. To, które punkty będą nadal czynne można sprawdzić na stronach lokalnych Urzędów Miast.

Sukces przedsięwzięcia przynosi także na myśl, co by było, gdyby taka forma szczepień przeciw Covid-19 funkcjonowała już wcześniej? Być może, do tej pory iniekcję otrzymałoby znacznie więcej osób, niż jest ich obecnie.

Jeśli więc jesteście na co dzień zapracowani, to majówka jest doskonałą okazją na to, aby przyjąć szczepionkę przeciw SARS-CoV-2, bez potrzeby nadwyrężania grafiku obowiązków.