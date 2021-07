Covid – wariant Delta już dominuje w Polsce i jest coraz gorzej

Mutacja koronawirusa z Indii nie tylko dotarła do Polski, ale z dnia na dzień dominuje wszystkie przypadki zakażeń.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej tylko doby odnotowano 153 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 oraz 2 zgony w wyniku współistnienia covid z innymi schorzeniami. Według opublikowanego raportu, w szpitalach znajduje się obecnie 295 chorych na COVID-19, z czego 38 jest podłączonych do respiratora. Wzrost zakażeń dobowych jest spowodowany prawdopodobnie mutacja koronawirusa o nazwie Delta, pochodzącej z Indii.

Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nowy, groźny wariant rozpanoszył się już w całej Europie i postępuje znacznie szybciej, niż przewidywano. W związku z powyższym liczne kraje, w tym spoza UE, postanowiły powrócić do wcześniejszych obostrzeń. Podobnie będzie prawdopodobnie także w Polsce, bowiem na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz obecnego Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego, poinformowano o stałym wzroście aktywności Delty w naszym kraju.

Delta opanowuje Polskę

Z przekazanych informacji wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca zakażenie mutacją delta stanowiło 60% wszystkich nowych przypadków. Niestety, w ciągu zaledwie ostatniego tygodnia ilość ta wzrosła do 80%, dzięki czemu wariant zdominował pozostałe szczepy aktywne w Polsce.

Choć od dłuższego czasu informowano, że z całym prawdopodobieństwem będziemy musieli na jesieni stawić czoła kolejnej, czwartej fali zakażeń COVID-19, to Minister Zdrowia oznajmił, iż znaczny wzrost ilości zachorowań przewidywany jest obecnie już od połowy sierpnia.

Na pytanie dotyczące powrotu do obostrzeń Adam Niedzielski stwierdził, że jest to realny scenariusz, a w przypadku województw świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego jest to jeszcze bardziej prawdopodobne, niż w innych regionach kraju. Wpływ na to z pewnością ma niski wskaźnik szczepień na tych obszarach.

Premier do antyszczepionkowców

Podczas konferencji prasowej Premier zwrócił się także do antyszczepionkowców, co prawdopodobnie spowodowane jest pojawieniem się w ostatnim czasie przypadków agresji z tym tematem związanych. Jednym z naczelnych przykładów są ostatnie wydarzenia w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zaatakowano tamtejszy punkt szczepień oraz pilnującego go ochroniarza.

Źródło: Pixabay

Mateusz Morawiecki zaapelował o powstrzymanie się od agresji i aktów wandalizmu, jak również rozpowszechniania dezinformacji na temat szczepień przeciwko COVID-19. Podkreślił również, że 99% najbardziej dramatycznych przypadków zakażeń to osoby, które nie przyjęły szczepionki, a szczepienia stanową obecnie jedyną i najskuteczniejszą formę obrony w czasie pandemii.

Premier zaapelował bezpośrednio do osób przeciwnych szczepieniom przekonując, że powinny się zaszczepić choćby po to, aby nie musiały przekonywać się o powadze sytuacji podczas pobytu w szpitalu.

