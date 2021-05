Covid – wiemy, jak długo utrzymują się przeciwciała

Japońscy naukowcy sprawdzili, jak długo utrzymują się przeciwciała po przebyciu Covid-19. Wyniki mogą zaskoczyć.

Badania nad poszczególnymi aspektami Covid-19 oraz obszarami związanymi z tą chorobą, np. szczepionkami, nadal są prężnie prowadzone. Tym bardziej, iż od wybuchu pandemii minęło już wiele miesięcy, co daje nam możliwość sprawdzenia różnych rzeczy w perspektywie czasu. Jednymi z najważniejszych spraw, od których zależy to, jak poradzimy sobie z obecnym kryzysem pod względem długofalowym, jest m.in. obecność przeciwciał w ludzkim organizmie. Tu, z oczywistych przyczyn, testy prowadzone są na przysłowiowych, dwóch frontach. Jednym z nich jest oczywiście ochrona zapewniana przez obecne na rynku szczepionki (firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Drugim z kolei zagadnieniem jest to, jak długo utrzymują się przeciwciała po przebyciu Covid-19?

Niedawno, swoimi wynikami badań na ten temat podzielili się portugalscy badacze, którzy sprawdzali obecność przeciwciał u tzw. ozdrowieńców po upływie od 3 do 10 miesięcy od zakażenia koronawirusem. Teraz natomiast, za podobne badania zabrali się naukowcy z Japonii.

Budynek główny Yokohama City University

Jak długo utrzymują się przeciwciała u ozdrowieńców

Badania zostały przeprowadzone przez zespół badawczy z Yokohama City University, pod przewodnictwem profesora Takeharu Yamanaka i opublikowane właśnie na łamach The Japan Times. Ich rezultaty natomiast są bardziej, niż pozytywne. Okazało się bowiem, że przeciwciała zwalczające koronawirusa wykryto po roku aż u 97% badanych osób (sprawdzono 250 pacjentów, którzy ulegli zakażeniu od lutego do kwietnia 2020 roku).

Wyniki badań podzielono m.in. w zależności od stopnia zaawansowania symptomów chorobowych. Tym sposobem okazało się, iż więcej osób posiada przeciwciała po umiarkowanym lub ostrym przebiegu choroby. Warto przy tym zaznaczyć, iż mowa o reakcji organizmu na oryginalny szczep SARS-CoV-2.

Próbki pobrano od 250 osób

Umiarkowany-ciężki przebieg Covid-19

Po 6 miesiącach - przeciwciała posiadało 97% pacjentów

Po 12 miesiącach - przeciwciała posiadało 96% pacjentów

Z kolei w przypadku badanych po bezobjawowym zakażeniu lub, u których symptomy były łagodne, przeciwciała były obecne u 60% ludzi i to zarówno po pół roku, jak i po 12 miesiącach od zachorowania.

To natomiast może wyjaśniać różnice pomiędzy najnowszymi wynikami testów, a tymi, przedstawionymi przez portugalskich badaczy. Oni bowiem uśrednili wyniki bez względu na stopień zaawansowania objawów chorobowych, przez co ich wyniki plasują się na statystycznym poziomie.

Przeciwciała ozdrowieńców, a nowe mutacje wirusa

Również w przeciwieństwie do kolegów z Europy, grupa japońskich badaczy postanowiła nie poprzestawać na badaniu odporności ozdrowieńców na oryginalny wariant SARS-CoV-2. Sprawdzili oni też, skuteczność wytworzonych po przebyciu Covid przeciwciał w stosunku do nowych, dominujących obecnie na świecie mutacji koronawirusa.

Profesor Takeharu Yamanaka

Dzięki temu wiadomo, iż przeciwciała przeciwdziałające także nowym wariantom są obecne u przeważającej części osób, które przebyły już Covid-19. Co więcej, dotyczy to badań przeprowadzonych po 6 miesiącach, a także po roku od zakażenia i również uzależnione jest od natężenia choroby. Tak więc, w przypadku braku lub lekkich efektów Covid-19:

Mutacja brazylijska

Po 6 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 81% osób

Po 12 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 76% osób

Mutacja brytyjska

Po 6 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 85% osób

Po 12 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 79% osób

Mutacja indyjska

Po 6 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 75% osób

Po 12 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 69% osób

Mutacja południowoafrykańska

Po 6 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 69% osób

Po 12 miesiącach – przeciwciała zwalczające wariant posiadało 69% osób

Jak więc widać, w przypadku wariantu z Południowej Afryki poziom jest taki sam, bez względu na czas od zachorowania.

Jeśli chodzi natomiast o osoby, u których choroba wywołała objawy na umiarkowanym i ciężkim poziomie, to przeciwciała zwalczające nowe mutacje wykryto u 90% pacjentów. Co istotne, wartości te utrzymywały się na podobnym poziomie bez względu na okres od zakażenia, jak i rodzaj badanej mutacji.

Przeciwciała są kluczowe w walce z koronawirusem

Można więc powiedzieć, że ludzie po przetrwaniu cięższego zaawansowania Covid-19 mieli przysłowiowe szczęście w nieszczęściu. Przynajmniej w kontekście wyprodukowanych przez nich przeciwciał.

