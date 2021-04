Covid – zniesienie obowiązku noszenia maseczek i zakażenia na świeżym powietrzu

Nowe badania podważają zasadność noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Co więcej, obowiązek ten może zostać zniesiony już za kilkanaście dni. Sprawdź szczegóły.

Amerykańskie CDC (Centrum Prewencji i Kontroli Chorób) opublikowało nowe wytyczne, dotyczące noszenia maseczek. Według zaleceń, nie będzie ono konieczne w Stanach Zjednoczonych na świeżym powietrzu, jednak jedynie w przypadku osób zaszczepionych. Decyzja ta jest racjonalna, tym bardziej, iż według badań szczepionki nie tylko chronią przed zakażeniem koronawirusem i objawowym przebiegiem choroby Covid-19, ale także ograniczają emisję wirusa. Okazuje się, iż w ślad za USA pójdzie również Polska, ale na nieco innych zasadach.

W przypadku naszego państwa bowiem, regulacje dotyczące noszenia maseczek na świeżym powietrzu nie będą ograniczać się jedynie do osób zaszczepionych. Prawdopodobnie słusznie, ponieważ lepiej dostosować do ogółu społeczeństwa przepisy, które w innym przypadku trudno byłoby weryfikować. Wszak trudne do wyobrażenia byłoby, aby policja zaczepiała każdą osobę bez maseczki zakrywającej usta i nos (niektórzy zapominają, iż tak należy je nosić), w celu kontroli zaświadczenia o szczepieniu. Dlatego też polski rząd postanowił, iż nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich mieszkańców kraju.

Najnowsze badania, na temat zakażeń na świeżym powietrzu

Według najnowszych badań przeprowadzonych m.in. w USA, Irlandii i Chinach, noszenie maseczek poza zamkniętymi przestrzeniami nie ma sensu, ponieważ… zakażenia na świeżym powietrzu prawie się nie zdarzają. Naukowcy z uniwersytetu w Kalifornii podają dość dokładne różnice statystyczne, według których ryzyko zakażenia koronawirusem w budynku jest aż 19 razy wyższe niż na otwartych przestrzeniach.

Z kolei Chiny i Irlandia opublikowały dane ilościowe, przeprowadzone na podstawie wywiadów oraz weryfikacji. Wynika z nich, iż na 1245 przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Chinach, jedynie trzy miały miejsce na świeżym powietrzu. W Irlandii z kolei, sprawdzono 232 164 pacjentów i okazało się, że na zewnątrz budynków zakaziły się zaledwie 262 osoby.

Większość biorących udział w powyższych badaniach naukowców zaznacza jednocześnie, że nadal konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Dlatego, ponieważ zarejestrowane podczas zbierania informacji przypadki zakażeń, mające miejsce na obszarach otwartych, były związane z bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi bez ochrony w postaci maseczki.

Oznacza to, iż możemy spokojnie zdjąć maseczkę na świeżym powietrzu, jednak jeśli chcemy nawiązać z kimś bezpośredni kontakt lub porozmawiać, musimy zasłaniać usta i nos. W przeciwnym razie, zarazimy się Covid-19 bez względu na miejsce spotkania.

Zmiany przepisów w kwestii noszenia maseczek

Trudno jednak powiedzieć, czy zamysły naszych rządzących związane z tymi konkretnymi przepisami są podyktowane nowymi badaniami i ustaleniami. Prawdopodobnie bowiem, są one zawiązane bardziej z nastrojami społeczeństwa, które jest coraz bardziej zmęczone obostrzeniami pandemicznymi. Dlatego też, już na początek maja planowane są liczne luzowania przepisów.

Choć dokładne dane na temat zakrywania ust i nosa nie zostały zwarte w oficjalnych planach na zbliżający się miesiąc, to poinformowano, że od 15 maja może zostać zniesiony wymóg noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Według informacji, będzie to uzależnione od ilości zakażeń na terenie kraju i jeśli będzie ona mniejsza niż 15 przypadków na 100 tyś osób, to nowe przepisy wejdą w życie.

Oczywiście nadal konieczne będzie posiadanie przy sobie maseczki, ponieważ wymóg zasłaniania twarzy będzie wciąż obowiązywał we wszystkich przestrzeniach zamkniętych. Miejmy też nadzieję, że w przypadku poluzowania obostrzeń nie przestanie obowiązywać zdrowy rozsądek w kontaktach międzyludzkich i utrzymywanie odpowiedniego dystansu 1,5 – 2 metrów, który nadal będzie zalecany.