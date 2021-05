Covidowe ramię – co to jest i po której szczepionce występuje?

Do skutków ubocznych po szczepieniu dołączyło tzw. covidowe ramię. Sprawdź, jak się objawia, po którym preparacie pojawia się najczęściej i czy jest groźne.

Od kiedy tylko szczepionki przeciw Covid-19 pojawiły się na rynku, wzbudzały liczne emocje. Wśród najczęstszych zastrzeżeń pojawiał się m.in. przyspieszony proces zatwierdzenia preparatów, którego wymagało, jak najszybsze udostępnienie ich na rynku. Nic więc dziwnego, że bezpieczeństwo stosowania poszczególnych preparatów, a konkretnie możliwe, negatywne skutki uboczne ich przyjęcia spędzały sen ludziom na całym świecie.

Obecnie, proces szczepień w większości krajów trwa już od kilku miesięcy, a miliony zaszczepionych osób są najlepszym wykładnikiem tego, jakie objawy poszczepienne mogą się pojawić po otrzymaniu iniekcji jednym z dostępnych preparatów. Niestety, niektóre z zaobserwowanych, rzadkich efektów okazały się dość groźne, jak miało to miejsce w przypadku zakrzepów krwi po przyjęciu substancji firm AstraZeneca oraz Johnson&Johnson.

Inne powikłania z kolei, choć dość nowe i zarejestrowane dopiero w toku szczepień, okazały się znacznie bardziej łagodne, co nie oznacza, że nie są one kłopotliwe i w dodatku dość często występujące. Do takowych należy m.in. covidowe ramię.

Odkrycie syndromu i częstotliwość występowania

Na początku warto zaznaczyć, iż omawiany syndrom został zaobserwowany już na początku szczepień, czyli pod koniec 2020 roku. Głośniej zrobiło się o nim jednak na początku bieżącego roku, a obecnie posiadamy więcej informacji na jego temat.

Okazało się m.in. iż covidowe ramię może występować po praktycznie wszystkich, dostępnych obecnie na rynku szczepionkach i pojawia się ono raczej sporadycznie. Jednakże, w wyniku obserwacji stwierdzono, że najczęściej syndrom występuje po szczepieniu preparatem firmy Moderna i w jego przypadku, częstotliwość występowania covidowego ramienia można określić na poziomie – średnim, czy stanowi to jednak powód do obaw?

Covidowe ramię – objawy i skutki

Ból, zaczerwienienie oraz opuchlizna w miejscu iniekcji są bardzo częstymi i niegroźnymi efektami ubocznymi, praktycznie wszystkich preparatów podawanych domięśniowo, w tym także szczepionek przeciw Covid-19. Jak się jednak okazuje, czasami potrafią one przybrać nieco ostrzejszą formę i wtedy mamy do czynienia z covidowym ramieniem.

Czym jest ten syndrom? Dokładniej, jest to czerwona, opuchnięta zmiana na skórze, zlokalizowana w miejscu szczepienia lub w bliskiej jego odległości. Mogą, choć nie muszą, towarzyszyć jej swędzenie, pokrzywka lub niewielkie, czerwone gródki na powierzchni skóry. Co istotne, podobnie jak w przypadku większości lekkich skutków poszczepiennych, tak i ta przypadłość zanika, co najwyżej po kilku dniach.

Pojawienie się syndromu ma miejsce przeważnie siedem dni od pierwszej iniekcji i, jak już wspominano, najczęściej po zastosowaniu substancji Moderny. W przypadku wystąpienia tego zjawiska istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pojawi się także po drugim zastrzyku. Tym razem jednak, zmiana objawia się około dwóch dni po szczepieniu. Jeśli natomiast przy pierwszej dawce covidowe ramię nie pojawiło się u nas, to i przy drugiej nie powinniśmy go doświadczyć.

Skąd się wzięło i co robić, gdy covidowe ramię się pojawi?

Niestety, jak na razie nie wiadomo jeszcze, co powoduje pojawienie się covidowego ramienia i dlaczego pojawia się częściej akurat po zastosowaniu Moderny. Specjaliści zapewniają jednak, iż w przypadku pojawienia się tego syndromu, nie ma powodów do większych obaw.

W razie potrzeby, zaleca się w takim wypadku stosowanie zimnych okładów oraz dostępnych powszechnie środków działających przeciwzapalnie#. W razie dużego nasilenia i uciążliwości objawów, należy zgłosić się do lekarza#, który poda wtedy prawdopodobnie miejscowe leki steroidowe, a w najgorszym przypadku antybiotyk.

Jak więc widać, covidowe ramię to nic przyjemnego, ale też nic groźnego i jego perspektywa z pewnością nie powinna zniechęcać do poddania się szczepieniu przeciw koronawirusowi. Wszak Covid-19 to poważna i niekiedy śmiertelna choroba, która powoduje komplikacje znacznie gorsze, niż przemijające zmiany skórne.

