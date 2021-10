"Cowboy Bebop" już za niecały miesiąc - zobacz nowy zwiastun!

Aktorska adaptacja anime "Cowboy Bebop" pojawi się na Netflixie już 19 listopada.

Netflix zaprezentował dziś pełnoprawny zwiastun swojego nadchodzącego serialu - Cowboy Bebop. Aktorska adaptacja popularnej serii anime z lat 90. XX wieku pojawi się w ofercie platformy już 17 listopada. Teraz natomiast możemy obejrzeć jej zwiastun!

Cowboy Bebop to pełen akcji kosmiczny western opowiadający historię trójki „kowbojów” — łowców nagród, którzy uciekają przed demonami przeszłości. Spike Spiegel, Jet Black i Faye Valentine bardzo się od siebie różnią, ale łączy ich jedno — są śmiertelnie niebezpieczni. Razem tworzą nieco chaotyczną, acz barwną drużynę, która za odpowiednią zapłatę gotowa jest pojmać najgroźniejszych przestępców całego Układu Słonecznego. Jednak zuchwałość i sarkazm nie pomogą im w konfrontacji z najgroźniejszym przeciwnikiem, jakim jest ich własna przeszłość.

Serial powstał na podstawie japońskiej serii anime o tej same nazwie. Reżyser oryginału - Shinichirō Watanabe - pełnił rolę konsultanta w procesie tworzenia aktorskiej wersji jego dzieła. Warto także podkreślić, że autorem ścieżki dźwiękowej jest Yoko Kanno, czyli twórca muzyki do oryginału. Kogo zobaczymy w obsadzie Cowboya Bebopa? W rolach głównym wystąpią John Cho (Star Trek, American Pie, O dwóch takich, co poszli w miasto), Daniella Pineda (What/If, The Originals, Jurassic World: Upadłe królestwo) oraz Mustafa Shakir (Amerykańscy bogowie, Luke Cage, Shaft). Na ekranie towarzyszyć im będą między innymi Elena Satine (Miasto cudów, The Gifted: Naznaczeni, Zemsta) oraz Alex Hassell (The Boys, Suburbicon, Wzgórze nadziei). Showrunnerem oraz jednym z producentów jest André Nemec.

