Cóż za piękny dzień - film z Tomem Hanksem na Netflixie

Do szerokiej biblioteki filmów i seriali platformy Netflix dołączył właśnie nowy film na faktach o tytule "Cóż za piękny dzień" wyreżyserowany przez Marielle Heller.

"Cóż za piękny dzień" w reżyserii Marielle Heller to amerykański dramat z 2019 roku, do którego scenariusz został napisany na podstawie prawdziwej historii. Fabuła opowiada o przyjaźni Freda Rogersa, prowadzącego program telewizyjny dla najmłodszych, z dziennikarzem Lloydem Vogelem. To właśnie pozornie nic nieznaczące spotkanie uczy ich entuzjazmu i radości z życia. Premiera na platformie Netflix już dziś.

fot. Netflix

Cóż za piękny dzień

reż. Marielle Heller

Pisarz Lloyd Vogel zaprzyjaźnia się z Fredem Rogersem, popularnym gospodarzem programów telewizyjnych dla dzieci, i uczy się, jak się pogodzić z bolesną przeszłością.

Reżyseria: Marielle Heller

Marielle Heller Scenariusz: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster

Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster Obsada: Tom Hanks, Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson, Chris Cooper, Christine Lahti, Maryann Plunkett, Enrico Colantoni, Jessica Hecht

Tom Hanks, Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson, Chris Cooper, Christine Lahti, Maryann Plunkett, Enrico Colantoni, Jessica Hecht Gatunek: Dramat, Na faktach

Dramat, Na faktach Kategorie: Sentymentalny, Uczuciowy, Pogodny

Sentymentalny, Uczuciowy, Pogodny Kategoria wiekowa: 13+

Film "Cóż za piękny dzień" jest dostępny do obejrzenia na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj już od 29 zł za miesiąc. Sprawdź, jakie jeszcze seriale pojawiają się w tym miesiącu na platformie, tutaj.

Zobacz również: