Crash Team Racing Nitro-Fueled najlepiej sprzedającą się grą czerwca w sklepie PS Store

Sony opublikowało listę najchętniej kupowanych gier w PS Store w czerwcu. Na czele zestawienia, dość nieoczekiwanie, znalazł się Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Crash Team Racing Nitro-Fueled potrzebowało na zajęcie pierwszego miejsca, w czerwcowym zestawieniu sklepu PlayStation Store, zaledwie dziesięć dni, bowiem produkcja studia Beenox zadebiutowała dopiero 21 czerwca. Co ciekawe, Crash Team Racing Nitro-Fueled to remake kultowych wyścigów z 1999 roku - Crash Team Racing, przygotowanych pierwotnie przez Naughty Dog, czyli twórców serii Uncharted.

Choć lider zestawienia może nieco zaskakiwać, to już o kompletnej sensacji możemy mówić w wypadku gier na miejscach 2 i 3. Ostatnie miejsce na podium zajęło Grand Theft Auto 5, natomiast nieco wyżej uplasowała się równie wysłużona produkcja - Minecraft. Jedynymi nowościami, obok Crash Team Racing Nitro-Fueled, na liście najpopularniejszych tytułów czerwca były: DayZ (miejsce szóste) oraz F1 2019 (miejsce 16).

Jeśli chodzi o produkcje na PlayStation VR, to liderem pozostał Beat Saber, a tuż za nim plasują się: Blood & Truth i Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted.

Oto pełna lista najpopularniejszych tytułów czerwca w PS Store:

PlayStation 4:

Crash Team Racing Nitro-Fueled Minecraft Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man FIFA 19 DayZ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Forest God of War Detroit: Become Human Days Gone The Witcher 3: Wild Hunt NBA 2K19 Gang Beasts The Crew 2 F1 2019 Red Dead Redemption 2 EA SPORTS UFC 3 Rocket League BioShock: The Collection

PlayStation VR:

Beat Saber Blood & Truth Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted Astro Bot Rescue Mission Job Simulator Superhot VR Farpoint Robinson: The Journey Until Dawn: Rush of Blood Rick and Morty: Virtual Rick-Ality

źródło: sony