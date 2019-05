Creative Metallix Plus - wodoodporny głośnik Bluetooth z baterią 24h.

Creative Metallix Plus to bezprzewodowy głośnik Bluetooth z niezwykle długim czasem pracy baterii wynoszącym 24 godziny. Głośnik jest specjalnie strojony, aby uzyskać wysokiej jakości akustykę ze wzmocnionym basem. Możliwe jest też połączenie dwóch jednostek Metallix Plus, aby cieszyć się jeszcze szerszą sceną dźwiękową

Niezwykle długi czas pracy baterii Creative Metallix Plus, wynoszący 24 godziny, jest trzykrotnie dłuższy niż 8-godzinny czas pracy przeciętnego głośnika na rynku. ten głośnik Bluetooth został zaprojektowany, aby zapewnić wspaniałą akustykę z imponującym basem. Jest wyposażony w dwa podkręcające dźwięk strojone drivery szerokopasmowe. W głośniku umieszczono również ukrytą membranę bierną dla wzmocnienia basu. Głośnik Creative Metallix Plus wykorzystuje technologię Bluetooth 4.2, umożliwiającą wysokiej jakości, bezproblemowe, bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki. Szybkość i stabilność łączności Bluetooth 4.2 umożliwia niemal natychmiastowe parowanie urządzeń Bluetooth. Głośnik jest także wyposażony w standardowe wejście AUX 3,5 mm do podłączenia przewodowego. Po połączeniu przez Bluetooth ze smartfonem, można aktywować Siri lub Google Now, naciskając przycisk Bluetooth! Głośnik jest wyposażony we wbudowany mikrofon, aby umożliwić proste przełączanie się między odtwarzaniem muzyki i połączeniami przychodzącymi.

Ważący jedynie 385 g, niewielki przenośny głośnik z łatwością zmieści się do każdej torby. Metallix Plus posiada oznaczenie IPX5 dla urządzeń wodoodpornych, więc nie musisz martwić się o jego przypadkowe zachlapanie. Parując dwie jednostki Metallix Plus w sposób bezprzewodowy, możesz cieszyć się pełną stereofonią.

Creative Metallix Plus - specyfikacja

Typ akumulatora: 2 x 2200mAh lithium-ion

Czas pracy przy korzystaniu z akumulatora: ponad 24godzinyodtwarzaniamuzyki

Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Zasięg działania urządzeń Bluetooth: do 10 metrów, (pomiar na otwartej przestrzeni. ściany i elementy konstrukcyjne mogą wpływać na zasięg urządzenia.)

Wersja Bluetooth: Bluetooth 4.2

Obsługiwane profile Bluetooth: AVRCP (zdalnie sterowana transmisja Bluetooth), A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo, Bluetooth), HFP (Profil głośnomówiący)

Obsługiwane kodeki: SBC

Typ złącza: Bluetooth, Wejście Aux, USB, Stereo Jack

Kolor: Czarny

Wymagania systemowe Windows/MAC

Gniazdo stereo jack 3,5 mm

Bluetooth z obsługą stereo A2DP

Wymagania systemowe iOS

Gniazdo stereo jack 3,5 mm

iPhone/iPad z systemem iOS 7 lub nowszym w przypadku połączenia Bluetooth

Bluetooth z obsługą stereo A2DP

Wymagania systemowe Android

Gniazdo stereo jack 3,5 mm

Telefony/tablety z systemem Android 4.0 lub nowszym w przypadku połączenia Bluetooth

Bluetooth z obsługą stereo A2DP

Metallix Plus jest dostępny wyłącznie na stronie Creative, w cenie promocyjnej 169 zł.

