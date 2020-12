Creative Outlier Air Sports - świetne słuchawki TWS dla sportowców

Outlier Air Sports to przystępne cenowo słuchawki typu True Wireless zaprojektowane specjalnie z myślą o sportowcach. Cechują się odporną na pot konstrukcją, dopasowanymi wkładkami oraz dodatkowym etui, które przyda się podczas treningu.

Spis treści

Jeżeli kiedykolwiek szukałeś słuchawek sportowych z pewnością wiesz, że nie jest to łatwe zadanie. Na rynku znajdziemy mnóstwo konstrukcji, które różnią się od siebie wyglądem, jakością wykonania, funkcjami, a także sposobem połączenia ze smartfonem. Ostatnimi czasy na półkach sklepowych pojawia się coraz więcej słuchawek sportowych typu True Wireless. Dzięki nimi możemy cieszyć się ulubioną muzyką bez jakichkolwiek przewodów, które przeszkadzają podczas treningu.

Creative Outlier Air Sports w etui ładującym

Idealnym przykładem tego typu słuchawek są Creative Outlier Air w wersji Sports. Zostały one zaprojektowane specjalnie z myślą o długotrwałych treningach. Względem klasycznego modelu Creative Outlier Air otrzymujemy zmodyfikowaną obudowę, która świetnie radzi sobie z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Producent popracował również nad silikonowymi wkładkami, które zapewniają odpowiednie trzymanie w małżowinie usznej.

Niewielka obudowa skrywa zaawansowane technologie

Creative Outlier Air Sports to jedne z najmniejszych słuchawek sportowych, jakie znajdziemy na rynku. Pojedyncza wkładka douszna waży zaledwie 5 gramów. Oznacza to, że szybko zapomnimy o fakcie posiadania słuchawek w naszych uszach. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy etui ładujące, które również jest ultralekkie - waży 54 gramy, a na dodatek zostało wykonane z aluminium. Zwiększa ono odpornośc na przypadkowe uszkodzenia słuchawek podczas przenoszenia.

Creative Outlier Air Sports

Słuchawki Creative Outlier Air Sports zostały wyposażone w najnowsze technologie, jakie możemy spotkać na rynku. Łączność ze smartfonem odbywa się za pośrednictwem energooszczędnego standardu Bluetooth 5.0. Pozwala on na odtwarzanie muzyki w odległości do 10 metrów. Słuchawki ładowane są z wykorzystaniem portu USB Typu C. Oznacza to, że możemy zapomnieć o dodatkowym kablu USB i ładowarce.

Czas pracy nie przeszkodzi Ci podczas treningu

W środku słuchawek umieszczono akumulatory o łącznej pojemności 120 mAh. Pozwalają one na 10 godzin pracy. Etui ładujące umożliwia wydłużenie żywotność nawet do 30 godzin. W przypadku, gdy znudzi się nam słuchanie muzyki podczas treningu, możemy schować słuchawki do specjalnego etui na nadgarstek.

Wysoka jakość dźwięku bez kompromisów

Za jakość dźwięku odpowiadają membranowe przetworniki grafenowe o średnicy 5,6 mm oraz nowoczesne kodeki z Qualcomm aptX na czele. Nie mogło zabraknąć również popularnego AAC oraz SBC. Dzięki obsłudze tych standardów, Creative Outlier Air Sports są kompatybilne z każdym smartfonem dostępnym obecnie na rynku.

Przetwornik słuchawek Creative Outlier Air Sports

W zestawie ze słuchawkami otrzymamy trzy pary końcówek dousznych, które izolują nas od otoczenia oraz specjalne wkładki, które przepuszczają odgłosy z zewnątrz.

Odpowiednia konstrukcja nie przeszkadza podczas treningów

Po zakończonym treningu Creative Outlier Air Sports przydadzą się podczas wideokonferencji oraz rozmów telefonicznych. W obu słuchawkach znajdziemy wbudowane mikrofony, które pozwalają na wygodną komunikację bez konieczności trzymania telefonu przy uchu.

Wbudowany mikrofon przyda się podczas pracy zdalnej

Funkcje dodatkowe, które ułatwiają słuchanie muzyki

Creative Outlier Air Sports posiadają również wbudowane przyciski pozwalające na sterowanie multimediami. Nie zabrakło obsługi asystentów głosowych - Asystenta Google oraz Siri, dzięki którym możemy obsługiwać słuchawki oraz smartfon bez dotknięcia ręką.

Obsługa popularnych asystentów głosowych to duże ułatwienie

Słuchawki Creative Outlier Air Sports dostępne są w sprzedaży w największych sklepach z elektroniką w cenie detalicznej 279 zł. Zapoznaj się z naszą recenzją Creative Outlier Air Sports.