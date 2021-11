Creative Outlier Air V3 - bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z wieloma funkcjami i możliwością dostosowania do swoich upodobań i potrzeb

Creative Technology wprowadziła na polski rynek model Creative Outlier Air V3. Jest to już trzeci model słuchawek z serii Outlier Air

Creative Technology wprowadziła na polski rynek model Creative Outlier Air V3. Jest to już trzeci model słuchawek z serii Outlier Air. Nowe słuchawki, charakteryzuje się smuklejszą linią i mniejszą obudową, która posiada stopień ochrony IPX5. W zestawie słuchawkowym Creative Outlier Air V3 znajdziemy najnowszy standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 5.2, konfigurowalne sterownie dotykowe, tryb monitorowania otoczenia, aktywną redukcję szumów, ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi”, wydłużony czas pracy na akumulatorach, wbudowane cztery mikrofony, 6mm biocelulozowe membrany, spersonalizowaną technologię Super X-FI, dedykowane oprogramowanie i wiele innych technologicznych rozwiązań. To wszystko zmieścił producent w słuchawkach, których waga to zaledwie 10,4 g.

TRYB AMBIENT I AKTYWNA REDUKCJA SZUMÓW

W pełni konfigurowalny tryb Ambient kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Funkcja aktywnej redukcji szumów wykorzystuje mikrofon zewnętrzny w każdej wkładce dousznej, aby redukować szumy z otoczenia.

40 GODZIN ODTWARZANIA i ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

Creative Outlier Air V3 charakteryzuje się najlepszą wydajnością akumulatorów z linii słuchawek Outlier Air. Cały zestaw zapewnia do 40 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Etui do ładowania obsługuje ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować korzystając z dostępnego w zestawie kabla USB-C i ładowarki (brak w zestawie).

CZTERY MIKROFONY Z FUNKCJĄ DUAL-VOICE

Słuchawki Creative Outlier Air V3 są wyposażone w cztery mikrofony, po dwa na każdą wkładkę douszną, które mają zapewnić lepszą jakość komunikacji. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia, co pozwala np. na bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach.

PERSONALIZACJA STEROWANIA DOTYKOWEGO W APLIKACJI CREATIVE

Boczne pady słuchawek Creative Outlier Air V3 reagują na dotyk, umożliwiając bezproblemowe odtwarzanie, obsługę funkcji i kontrolowanie połączeń. Czujniki dotykowe można spersonalizować według własnych upodobań w aplikacji Creative. Preferowane funkcje możesz dowolnie przydzielać do elementów sterowania, bez względu na to, czy chodzi o dwukrotne, trzykrotne lub długie dotknięcie w celu pomijania utworów, dostosowywania głośności lub uruchomiania asystentów głosowych i innych trybów.

JAKOŚĆ DŹWIĘKU i TECHNOLOGIA SUPER X-FI READY

Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.2, kodeki audio AAC, SBC oraz 6mm przetworniki z biocelulozowymi membranami. Creative Outlier Air V3 został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY (Nie obsługuje treści strumieniowych innych firm, takich jak Netflix, YouTube i Spotify), która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.

APLIKACJA CREATIVE APP i SXFI APP

Personalizacja przycisków

Kontrola poziomów hałasu w trybie otoczenia i aktywnej redukcji szumów

Ustawienia dźwięku za pomocą korektora graficznego

Aktualizacja oprogramowania i rejestracja produktów

Odtwarzacz multimedialny

Ustawienia Super X-FI

Ceny i dostępność:

Creative Outlier Air V3 są dostępne w atrakcyjnej cenie 349zł w witrynie euro.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor produktu

Etui do ładowania: zielony

Wkładki douszne: zielony

Przetworniki słuchawek

6 mm przetwornik z biocelulozy

Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

Mikrofony

Typ: wielokierunkowe × 2 (na wkładkę douszną)

Pasmo przenoszenia: 100–10 000 Hz

Czułość (1 kHz): -42 dBV/Pa

Wersja Bluetooth

Bluetooth 5.2

Profile Bluetooth

A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo, Bluetooth)

AVRCP (zdalnie sterowana transmisją Bluetooth)

HFP (profil głośnomówiący)

Częstotliwość robocza Bluetooth

2402 MHz – 2480 MHz

Kodeki audio

SBC, AAC

Zasięg działania bezprzewodowego

Do 10 m

Maksymalna moc wyjściowa RF

4,6 GHz

Obsługa funkcji asystenta głosowego

Siri i Asystent Google

Typ akumulatora

Akumulatory we wkładkach dousznych (na stronę): 1 akumulator litowo-jonowopolimerowy 55 mAh

Akumulator w etui do ładowania: 1 akumulator litowo-polimerowy 450 mAh

Czas odtwarzania¹ (domyślny)

Do 10 godzin po jednym ładowaniu

Do 40 godzin odtwarzania łącznie

Czas odtwarzania¹ (tryb Ambient i aktywnej redukcji szumów)

Do 8 godzin po jednym ładowaniu

Do 32 godzin odtwarzania łącznie

Interfejs ładowania

Ładowanie bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi, ładowanie USB-C

Czas ładowania

2–3 godziny

Stopień ochrony IP

IPX5

Zakres temperatury roboczej

0–45°C

Wymiary (dł. × szer. × wys.)

Wkładka douszna (na stronę): 21,2 x 24,5 x 26,7 mm

Etui do ładowania: 78 x 45,8 x 29,7 mm

Długość kabla USB

28 cm

Masa

Wkładka douszna (na stronę): 5,2 g

Etui do ładowania: 69,8 g

Aplikacja Creative

iOS

iOS w wersji 11 lub nowszej

Bluetooth z obsługą profilu A2DP stereo

Android

Wer. 7.0 i nowsza

Bluetooth z obsługą profilu A2DP stereo

Minimalne wymagania systemowe

Zgodne urządzenia Bluetooth obsługujące profil stereo Bluetooth (A2DP)

Zawartość opakowania

1 para słuchawek Creative Outlier Air V3

1 etui do ładowania USB-C

1 kabel do ładowania USB-C

1 para silikonowych wkładek dousznych w rozmiarze S, M i L

1 skrócona instrukcja obsługi

1 broszura dotycząca zgodności z normami

1 broszura z informacjami na temat gwarancji

