Creative Pebble V2: moc w eleganckim stylu

Firma Creative Technology przedstawia nową wersję głośników stacjonarnych Creative Pebble V2. Druga odsłona urządzenia dedykowanego komputerom PC ma zapewnić najlepsze możliwe doznania dźwiękowe.

Creative Pebble V2 to nowa, ulepszona wersja głośników Pebble. Nowy model zachowuje najważniejsze cechy poprzednika, które sprawiły, że urządzenie zostało tak dobrze przyjęte - minimalistyczny wygląd, design, który przyciąga wzrok, elegancki profil, a także 2-calowe przetworniki średniej klasy ustawione pod kątem 45 stopni. Tak zaprojektowane głośniki Pebble V2 mają zapewniać najlepsze doznania i optymalną emisję dźwięku. Główną zaletą głośników Creative Pebble V2 nie jest jednak gustowny wygląd i design, ale technologia jaką wykorzystują. Dzięki nowej łączności poprzez USB typu-C, Pebble V2 mają wyższą moc wyjściową, co powinno przełożyć się na jakość dźwięku.

Głośniki Creative Pebble V2 mają wbudowany przełącznik wzmacniający dźwięk. W przypadku urządzeń ze złączem USB Type-A nie musisz się martwić! Jest do nich dołączony konwerter USB Type-C na USB Type-A, aby dać Ci możliwość natychmiastowego rozpoczęcia korzystania. Wszystko, co musisz zrobić, to najpierw podłączyć konwerter do kabla USB Type-C, a następnie włożyć go do gniazda USB Type-A, a złącze 3,5 mm podłączyć do gniazda wejścia AUX. Głośniki zostały wycenione na 149 złotych.