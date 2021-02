Creative SBS E2500 - system 2.1 do komputerów i telewizorów

Osoby, które lubią dobre brzmienie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że głośniki umieszczone w laptopach, monitorach czy telewizorach nie pozwalają na wydobycie zadowalającej jakości dźwięku. Na szczęście ekspert w tej dziedzinie - Creative Labs wychodzi naprzeciw fanom lepszych doznań audio i prezentuje system głośników 2.1, który wyposażony jest w radio, pozwala na łączność Bluetooth, a także umożliwia odtwarzanie muzyki MP3 z USB. Przyjrzyjmy się bliżej zestawowi Creative SBS E2500.

Specyfikacja techniczna, zawartość zestawu

Wymiary: głośnik satelitarny - 90 x 75 x 130 mm (szer. x gł. x wys.), subwoofer - 155 x 270 x 264 mm (szer. x gł. x wys.), pilot: 115 x 37 x 18 mm (szer. x gł. x wys.)

Przewody: antena FM 1,5 m, zasilający: 1,2 m, audio: 1,5 m.

Waga: głośnik satelitarny - 256g, subwoofer - 2,15 kg

Moc wyjściowa: całkowita - 30 W, RMS na kanał - 7,5 W, subwoofer 15 W RMS

Przetworniki: głośnik satelitarny 3”, subwoofer 5”

Pasmo przenoszenia: 50 - 20,000 Hz

Bluetooth: 5.0, częstotliwość robocza 2402 - 2480 MHz, AVRCP (zdalnie sterowana transmisja), A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo)

Kodeki: SBC

Źródło dźwięku: Aux, USB, Bluetooth

Wiemy już, jak wygląda zestaw Creative SBS E2500 pod kątem technicznym. Sprawdźmy jego zawartość. Oprócz głośników - satelitów i subwoofera - w opakowaniu umieszczono również: antenę FM, kabel audio zakończony wtyczkami mini Jack 3,5 mm, pilota, który pracuje na podczerwień oraz niezbędną dokumentację.

Wygląd zewnętrzny

Zacznijmy od głośników satelitarnych. Jeśli chodzi o wygląd, wykonano je z plastiku, co nie do końca może spodobać się audiofilom, ale przypominamy, że mówimy o zestawie za około 200 zł. Z racji zastosowanego materiału, każdy z "głośników" jest bardzo lekki. Na froncie umieszczono przetwornik o przekątnej trzy cale. Otacza go wyżłobiony w obudowie efektowny wzór. W prawym, dolnym rogu znajdziemy logo producenta.

Głośnik może leżeć na przykład na biurku czy szafce RTV - na spodzie umieszczono podkładki, które zapobiegają przypadkowemu przemieszczaniu. Producent umieścił na tylnej części obudowy specjalne wycięcie, dlatego jeśli chcielibyśmy zawiesić "satelitę" na ścianie bądź na stojaku nie ma z tym żadnego problemu.

Warto dodać, że każda z nich posiada przewód o długości 130 cm, który jest zakończony wtykiem RCA, czyli tzw. chinchem. Jeśli kabel okaże się być zbyt krótki można użyć przedłużacza, aczkolwiek sugeruje się, by głośniki satelitarne były umieszczone w miarę blisko głośnika nisko tonowego. Subwoofer wykonano z płyty MDF. Jest to przy okazji “centrum sterowania”, gdyż na froncie oprócz wzoru znajdziemy mały wyświetlacz oraz cztery przyciski odpowiedzialne za obsługę urządzenia. Możemy za ich pomocą zmieniać źródło dźwięku, przełączać muzykę, regulować głośność czy w przypadku radia FM - przeszukiwać pasmo w celu znalezienia ulubionej stacji.

Z prawej strony umieszczono gniazdo USB, do którego możemy podłączyć pendrive'a z muzyką. Należy jednak wiedzieć, że pamięć maksymalna nośnika to 32 GB, a pliki muszą być zapisane w formacie MP3. Można mieć uwagi co do miejsca, w którym znajduje się port USB.

Bass-reflex umieszczono na prawej stronie obudowy. Dzięki temu głośnik możemy ustawić tuż przy ścianie, a jakość dźwięku nie ulegnie zmianie. Przetwornik z kolei znalazł się na spodzie. Oczywiście, nie dotyka podłogi, gdyż chronią go przed tym nóżki - bardzo stabilnie przytwierdzone do obudowy.

Z tyłu subwoofera umieszczono port, do podłączenia anteny FM, wejście AUX oraz dwa gniazda RCA, do których podpinamy głośniki satelitarne. Przewód odpowiedzialny za doprowadzenie prądu jest przytwierdzony do głośnika na stałe.

Pozostał nam jeszcze pilot. Mały, ale bardzo poręczny. Umieszczono na nim przyciski, którymi zmieniamy źródło dźwięku, regulujemy głośność, włączamy ulubioną stację FM. Krótko mówiąc, stanowi on rozszerzenie przycisków funkcyjnych, znajdujących się na froncie subwoofera.

Testy praktyczne

Producent chwali się, że w głośnikach satelitarnych zastosował przetworniki dalekiego pola. Zapewnia on bardzo dobry dźwięk o mocy 7,5 W RMS na kanał. Z kolei subwoofer typu down-firing, który wykonano z płyty MDF ma zapewnić nam immersyjne niskie tony. Co to znaczy? Ma on być idealny do filmów i występów na żywo. Łączna, rzeczywista moc zestawu to 30 W RMS. Sprawdźmy więc, jak sprzęt daje sobie radę w różnych warunkach. Przetestowaliśmy odsłuch z radia FM, jakość dźwięku ze smartfona (za pomocą Bluetooth), podczas oglądania filmu akcji oraz w czasie gry.

Dużym plusem jest zastosowanie equalizera, który pozwala na dostosowanie ustawień tonów niskich, średnich i wysokich do naszych preferencji. Niestety, nie możemy ich wybierać ręcznie. Producent zastosował kilka gotowych szablonów typu: pop, jazz, rock itd.

Muzyka

Wybrane zostały utwory z różnych kategorii. Na początek muzyka elektroniczna. Tony średnie przeważają i trochę “wyprzedzają” dźwięki wysokie. Bass z kolei jest miękki, dobrze wyczuwalny. Scena - wypada zaskakująco dobrze. W przypadku utworów wykorzystujących różne instrumenty, na przykład gitarę akustyczną, jest ona bardzo przyjemna w odsłuchu. Nie inaczej jest z wokalem - szczególnie kobiecym, wysokim. Pozostając przy młodzieżowym rodzaju muzyki, sprawdźmy rap i hip-hop. Tu znów tony wysokie “gdzieś uciekają”. Bass - świetny. Znów miękki, ale mocny zarazem, co jest bardzo ważne w tego typu muzyce.

Przejdźmy do jazzu i bluesa. Gitara znów przyjemnie “wyczuwalna”, podobnie saksofon. Perkusja brzmi bardzo dobrze. Scena w miarę dobra, chociaż zbyt “centralna”. Ogólnie jest w porządku - odczucia podobne do muzyki elektronicznej.

Muzyka klasyczna brzmi chyba najlepiej. Szczególnie opera - scena fantastyczna, niskie tony słyszalne jak w zestawach dużo droższych. Podłączmy pod tę kategorię muzykę akustyczną. Tu również spore zaskoczenie. Dobre brzmienie wokalu oraz instrumentów smyczkowych. Gitara - tak jak wcześniej, słyszalna bardzo dobrze. Przyjemność z odsłuchu takiej muzyki stoi na wysokim poziomie.

Co z mocniejszym brzmieniem? Zacznijmy od ballad. Gitary elektryczne brzmią tak jak powinny - mocno, a w przypadku solówek słyszymy czysty dźwięk. Bass znów pokazuje, co potrafi. Szczególnie, gdy zwiększymy głośność zestawu. Wokal również przyjemny, scena poprawna. Znów zaskakuje dźwięk gitar, kiedy uruchomimy na przykład Enter Sandman zespołu Metallica. Scena mogłaby być nieco szersza, jest za bardzo skupiona centralnie.

Został jeszcze odsłuch radia FM. Nie możemy tutaj oceniać jakości dźwięku, gdyż jak wiadomo - fale raczej nie zapewniają wybitnego poziomu. Tak czy inaczej, duży plus za wydajną antenę - bardzo dobrze “zbiera” wszystkie stacje radiowe. Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę, jak problematyczne jest znalezienie fajnej piosenki czy wiadomości w gąszczu reklam.

Całokształt oceniamy na szkolne cztery. SBS E2500 to tani zestaw, którego jakość naprawdę zaskakuje. Ale czy można oczekiwać czegoś innego od firmy, która od wielu lat zajmuje się sprzętem odpowiedzialnym za dźwięk?

Filmy

Czas na sprawdzenie tego, jak Creative SBS E2500 zachowuje się podczas dynamicznych scen akcji. W tym przypadku zestaw sprawdza się wyśmienicie. Raczej nie spodziewaliśmy się niczego innego. Wystrzały, pościgi, w tle muzyka - film akcji wchodzi na zupełnie inny, zdecydowanie lepszy poziom. Scena szeroka, jakość poszczególnych dźwięków jest bardzo dobra, ale największe wrażenie robi subwoofer, który pokazuje na co go stać. Dynamiczny, mocny, wręcz soczysty. W tym przypadku dajemy szkolną szóstkę i to nawet z wyróżnieniem.

Gry

Można się domyślać, że w przypadku gier ocena jest podobna. Niezależnie, czy mówimy o rozgrywce w FIFA 21, Cyberpunk 2077 czy Call of Duty: WARZONE, odczucia z grania będą znacznie lepsze niż w przypadku głośników z notebooka czy telewizora. Oczywiście, strzelanki lepiej “ogrywać” na słuchawkach - szczególnie tych przeznaczonych do gier, aby dobrze usłyszeć przeciwnika, jednak tak czy inaczej - ale wykorzystanie zestawu Creative SBS E2500 w tym przypadku będzie równie zadowalające.

Podsumowanie

Producent udowadnia nam, że dysponując nawet niewielkim budżetem możemy znacznie polepszyć jakość dźwięku. Wystarczy nam zestaw taki jak Creative SBS E2500. Co prawda, muzycznie nie jest idealnie, ale już w przypadku gier i przede wszystkim filmów głośniki wywarły na nas ogromne wrażenie. Zdecydowanie w cenie około 200 zł lepiej wybrać zestaw 2.1 od Creative niż klasyczny soundbar bez subwoofera. Doznania dźwiękowe po podłączeniu takiego sprzętu będą fantastyczne.

Uwaga - jeśli szukacie bardziej zaawansowanego modelu, warto zapoznać się z Creative SBS E2900 2.1. Zestaw ten miał premierę równocześnie z opisywanymi przez nas SBS E2500. Sprzęt charakteryzujący się maksymalną mocą (RMS) na poziomie 60 W, otrzymał również atrakcyjne dla oka oświetlenie LED. Jego cena na poziomie 379 zł wciąż może stanowić bardzo atrakcyjną ofertę.