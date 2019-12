Creative Sound Blaster G3 - DAC dla konsol

Firma Creative przygotowała specjalną wersją wzmacniacza Sound Blaster G3 dla konsol obecnej generacji.

Sound Blaster G3 to podłączany za pośrednictwem portu USB (USB-A lub USB-C) DAC przeznaczony dla konsol Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. Kieszonkowy wzmacniacz oferuje 24-bitowy dźwięk wysokiej rozdzielczości przy 100dB. Pozwala na korzystanie ze słuchawek studyjnych o impedancji do 300 omów, a po podłączeniu do komputera PC lub MAC może obsługiwać dźwięk przestrzenny 7.1 oraz oferuje wirtualizację dźwięku do takiego samego systemu.

Funkcja Sound Blaster Acoustic Engine pozwala na uzyskanie lepszej jakości dźwięku, niż w przypadku korzystania ze standardowych chipsetów konsol. Dalej mam funkcję GameVoice Mix, która poprawia jakość rozmów w grach, a głośność dźwięku gier oraz chatu można regulować za pomocą pokrętła na wzmacniaczu, bez konieczności wychodzenia z gry. Z kolei Footsteps Enhaucer ułatwia lokalizację przeciwników w strzelankach sieciowych. Urządzeniem można też sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej dla smartfonów.

Sound Blaster G3 wyceniono na 259,99 zł.