Sound Blaster Roar Classic Lite to nowa propozycja od Creative. Zachowuje akustyczne DNA oryginału - Sound BlasterRoar - ale teraz posiada prostszy, konserwatywny wygląd z czarnym grafitem grilla oraz anodowany, szary radiator i krawędzie obudowy.

Podobnie jak w przypadku oryginalnego, wielokrotnie nagradzanego głośnika Sound BlasterRoar SR20, nowy głośnik został zaprojektowany tak, aby dostarczaćmocnego dźwięku wypełniającego pomieszczenie samemu mając rozmiar wielkości broszury. Chociaż mały i kompaktowy, Sound Blaster Classic Roar Lite zawiera 5 głośników, w tym subwoofer:podwójne lekkie, wysokiej częstotliwości, 1,5-calowe przetworniki przeznaczone do wyświetlania dalekiego pola dyspersji o wysokiej częstotliwości, subwoofer, który wypycha bas w górę oraz dwa promienie pasywne do "strzelania bocznego" basem.

Głośnik wyposażony jest również w 2 wysokiej jakości wzmacniacze - jeden dedykowany do niskich tonów iśrednich, drugi wyłącznie do generowania wysokich - produkując czysty, przestrzenny, dobrze zrównoważony dźwięk, bez kompromisów w basie. W rezultacie Sound BlasterRoar Classic Lite jest w stanie dostarczać potężne, wypełniające pomieszczenie brzmienie, które nie jest zależne od miejsca ustawienia.

Najważniejsze cechy Sound Blaster Roar Classic Lite

• 5 głośników (w tym wbudowany subwoofer) - do dźwięku wypełniającego pomieszczenie

• podwójny wzmacniacz - dla niesamowitych szczegółów wysokich, średnich i niskich częstotliwości dźwięku

• NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) - do jednoprzyciskowego parowania Bluetooth

• ROAR: Natychmiastowa pełna moc bez blokady - natychmiast zwiększa głośność i przestronność dźwięku

• TeraBass - inteligentnie wzmacnia basy przy niskich poziomach głośności

• Akumulator litowo-jonowy 6000 mAh - do 8 godzin odtwarzania dźwięku

• Wbudowany mikrofon - do prowadzenia głośnomówiącej telekonferencji

Creative Sound Blaster Roar Classic Lite - specyfikacja techniczna

• Temperatura pracy: od 0 ° C do 45 ° C

• Czas odtwarzania: 8 godzin

• Sterowniki: • 2 x 1,5 "

• 2.5" subwoofer

• 2 x drivery pasywne

• Interfejs: Bluetooth 3.0

• Profile Bluetooth: A2DP (bezprzewodowy stereofoniczny Bluetooth), AVRCP (pilot zdalnego sterowania Bluetooth), HFP (tryb głośnomówiący)

• Dotykowe łączenie Bluetooth: urządzenia obsługujące NFC

• Częstotliwość: 2,4 GHz

• Kodek audio: SBC

• Bezprzewodowy zasięg operacyjny: do 10 m (mierzone w otwartej przestrzeni, ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia)

• Wejścia audio: jedno gniazdo stereo 3,5 mm (1/8 cala) dla wejścia liniowego

• Rodzaj baterii: wbudowany litowo-jonowy, 6000 mAh

• Ładowarka sieciowa: 15 V 1.6 Zasilacz 24 W AC-DC

• Długość kabla zasilacza: 1,7 m

• Wymiary (dł. X szer. X wys.): 200 x 115 x 57 mm

• Waga: 1,06 kg