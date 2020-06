Creator 15 - bardzo mocny laptop MSI dla twórców

MSI zaprezentowało nowe urządzenie z rodziny Creator - czyli laptopów przeznaczonych dla twórców treści. Model Creator 15 wkrótce pojawi się w sklepach.

MSI stworzyło serię Creator z myślą o bardzo wymagających użytkownikach. Creator 17 został zapowiedziany już jakiś czas temu, a dzisiaj oficjalnie poinformowano o jego mniejszej wersji - Creator 15. Ma podobną specyfikację do siedemnastki, poza wyświetlaczem Lini-LED. A specyfikacja ta prezentuje się następująco: ośmiordzeniowy procesor Intel Core i7-10875H, karta graficzna Nvidia GeForce (najwyższa opcja to RTX 2080 Super Max-Q, mamy także opcję z GTX 1660 Ti). Dwa sloty na kości pamięci umożliwiają zamontowanie jej w ilości do 64 GB. Mamy także dwa miejsca na pamięci SSD typu M.2.

Laptop MSI jest zasilany baterią 99,9 Whr i ma zapewniać do 9 godzin pracy. Ładowarka to 230W dla najmocniejszych wariantów lub 180W dla średnich. Wyświetlacz 15" to 4K IPS ze 100% pokryciem palety Adobe RGD oraz parametrem Delta-E mniejszym niż 2, co obiecuje wysoki poziom oddania kolorów. MSI nazywa to rozwiązanie True Pixel. Można zamiast niego wybrać ekran dotykowy Full HD lub zwykły Full HD. W przypadku wyswietlacza 4K nie ma opcji dotykowych.

Jak na razie producent nie zdradził ceny, ani daty dostępności urządzenia.

Źródło: Neowin