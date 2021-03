Crusader Kings III - najlepsza strategia ostatnich lat za darmo na Steam

Najlepsza gra strategiczna ostatnich lat - Crusader Kings III, jest obecnie dostępna za darmo na platformie Steam.

Crusader Kings III to wydana w zeszłym roku gra strategiczna, która w wyjątkowy sposób łączy w sobie również elementy gier fabularnych. Zadaniem graczy jest nie tylko doprowadzenie swojego państwa do absolutnej dominacji na świecie, ale przede wszystkim utrzymanie przy władzy naszej dynastii. Produkcja studia Paradox Development Studio jest jedną z najwyżej ocenianych gier, które pojawiły się na rynku w całym 2020 roku. Średnia ocen recenzentów w serwisie Metacritic wynosi aż 91 punktów (na 100 możliwych), co więcej, grę rekomendują również sami gracze.

Średnia ocena graczy w Metacritic wynosi 8,5, natomiast na platformie Steam Crusader Kings III rekomenduje aż 93% użytkowników. Jeśli do tej pory nie byliście przekonani do strategii od Paradox Development Studio, to teraz macie idealną okazję, aby ją wypróbować.

W serwisie Steam rozpoczął się właśnie darmowy okres próbny z grą Crusader Kings III. Przez najbliższe 4 dni - do 21 marca, możecie w pełni korzystać z dobrodziejstw produkcji. Co więcej, jeśli tytuł przypadnie wam do gustu, to możecie go dostać 20% taniej.

Warto też dodać, że do gry trafił właśnie pierwszy dodatek - "Northern Lords", który wprowadza nową frakcję - Wikingów, i związane z nimi wątki i zadania.

Crusader Kings III za darmo możecie wypróbować tutaj.

