Crying Suns - kosmiczna gra za darmo od Epic Games

Epic Games kontynuuje - jakże miłą - tradycję rozdawania gier za darmo. Po "świątecznej piętnastce" teraz czas na pojedyncze tytuły. Pierwszym na ten rok jest Crying Suns.

Crying Suns to kosmiczna strategia typu rogue-like, czyli przemierzamy swobodnie rozległy świat. A właściwie - wszechświat z wieloma światami. Wydana we wrześniu 2019 roku, stawia gracza na czele kosmicznej floty, która odkrywa ślady po upadłej cywilizacji, a równocześnie nad ludzkością pojawia się straszliwe zagrożenie. Zarówno jedno, jak i drugie odkrywamy krok po kroku, poznając kolejne fragmenty obszernej opowieści. Jest ona podzielona na sześć rozdziałów - każdy z nich to inne światy do zbadania, jednak nie ma łatwo - przyjdzie stoczyć niejedną bitwę w próżni. Mechanika starć jest taktyczna - można przemyśleć każdy ruch przed jego wykonaniem. Ponadto grę uatrakcyjnia fakt, że autorzy zaimplementowali w niej kilkaset losowych wydarzeń.

Można pobrać Crying Sun za darmo do 14 stycznia, do godziny 16:59. Produkcja nie ma wysokich wymagań sprzętowych. Minimalne to: system Windows 7, dwurdzeniowy procesor z taktowaniem 2,5 GHz (lub równoważny), 4 GB RAM, 2 GB HDD, dedykowana karta graficzna z 1 GB VRAM — AMD HD 5750 lub równoważna. W przyszłym tygodniu Epic Games zaoferuje nam kolejny darmowy tytuł i już dzisiaj wiadomo, że będzie to Star Wars Battlefront II: Celebration Edition.