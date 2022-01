Crypto Browser Project - Opera też chce w kryptowaluty

Opera prezentuje swoje nowe rozwiązanie jako alternatywę dla... własnych przeglądarek.

Opera Software to oczywiście firma stojąca za Operami - w wersji desktopowej, mobilnej i gamingowej. Nowa propozycja nie nosi jednak nazwy Opera, ale The Crypto Browser Project. Ma być to przeglądarka Web3, zoptymalizowana pod kątem użycia systemu blockchain i kryptowalut wraz z własnym portfelem. Przeznaczona jest na systemy Windows, macOS i Android, a bazuje na tych samych technologiach Chromium, co klasyczna Opera, ma jednak odpowiednie mechanizmy do obsługi Web3.

Fot.: Opera

Koncepcja jest niejasna i myląca, a nawet zwolennicy nie zgadzają się co do tego, czym jest Web3 i nie należy jej mylić z Web 3.0. Web3 to idea, aby wszystkie dane i treści były rejestrowane wyłącznie w blockchainach, tokenizowane lub zarządzane i dostępne w rozproszonych sieciach peer-to-peer. Cel? Oddać pełną kontrolę w ręce twórców treści, a jednocześnie zminimalizować maksymalnie wpływ na nie przez władze i korporacje.

The Crypto Browser Project ma być także źródłem wieści o rynku kryptowalut - pojawią się tam linki do informacji na temat, a także wsparcie dla dApps. A co to dApps? Mamy tu zdecentralizowane aplikacje, które stanowią coś więcej, niż zwykłe rozszerzenia oraz wtyczki. Przeglądarka ma mieć pełne wsparcie dla Ethereum, Bitcoina, Celo oraz Nervos, a producent ogłosił nawiązanie współpracy z Handshake, NEAR, Polygon oraz Solaną. Podobnie jak w innych propozycjach Opery, także i tutaj znajdzie się darmowy VPN.

Wszystko to w przeciągu kilku kolejnych miesięcy. Póki co przeglądarka jest już do pobrania w wersji beta. Edycja dla iOS ma pojawić się nieco później.

Źródło: Opera, PC World