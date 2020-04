Crysis Remaster zostanie wydany na PS4, Xbox One, PC a nawet na Nintendo Switch

Nieuwaga pracownika? Celowe działanie? Wygląda na to, że poznaliśmy konsole na których pojawi się Crysis Remaster.

Doniesienia z różnych źródeł mówią o grafice, która pojawiła się dziś rano na stronie crysis.com, a po chwili znikła. Wyświetlany obraz zapowiadał pojawienie się gry Crysis Remaster na popularnych platformach: PC, PS4, Xbox One, a nawet na Nintendo Switch. Główny obraz, na którym znajdowała się wiadomość został usunięty, tak samo jak strona z zasadami dotyczącymi ciasteczek (ang. cookie). Na Twitterze od kilku dni widnieje drażniący.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Gra Crysis wydana w 2007 przez niemieckie studio Crytek przeniosła nas do fantastycznego świata, w którym jesteśmy super żołnierzem, ubranym w nano kombinezon pozwalający skakać wyżej, przemieszczać się szybciej i mocniej uderzać. Przez lata to było wyznacznik jakości grafiki dla pecetów, stając się memem i pomysłem marketingowym. Każdy kto składał lub kupował komputer zadawał sobie pytanie czy uruchomi na nim Crysis'a. Po 4 latach od premiery, gra została przeniesiona i wydana na konsolach: PS 3 i Xbox 360. Nigdy nie trafiła na Nintendo, zatem wersja na Switcha będzie debiutem godnym uwagi.

Zabawny fakt: W grze znajdujemy się w roku 2020, zatem gdzie są nasze nano kombinezony?

Pomimo iż na stronie zniknęły już informacje o grze to zajrzeliśmy do jej kodu źródłowego. W sekcji "meta name" dostrzegliśmy "April Fool" : <meta name="keywords" content="Crysis, FPS, Crytek, Video game, April Fool, launch">

Ciekawe jak ten tytuł wyglądałby na Switch Lite...