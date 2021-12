Crysis Remastered za darmo z subskrypcją GeForce NOW RTX 3080

Ale będzie Cię ona trochę kosztować.

Usługa GeForce NOW to rozwiązanie, dzięki któremu nie musisz mieć mocnego sprzętu, aby cieszyć się najnowszymi grami w najwyższej jakości. Wystarczy dobre połączenie internetowe i możesz bawić się w co tylko chcesz. Usługa ta działa w modelu subskrypcyjnym, a od dzisiaj dostępna jest jego nowa opcja - RTX 3080. Umożliwia ona zdalne korzystanie z karty graficznej GeForce. Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się na nią, otrzymasz za darmo Crysis Remastered. Cena nowej subskrypcji to 490 złotych za 6 miesięcy.

Oczywiście wychodzi to znacznie taniej, niż zakup karty na własny użytek, a w cenie mamy również wygodę - nie potrzebujesz miejsca na dysku ani mocnego procesora. Można bawić się nawet w rozdzielczości 1440p przy 120 fps. Jednak należy pamiętać, że im wyższa jakość, tym większe wymagania co do przepustowości łącza. Dla 720p musi być to co najmniej 15 Mbps. Jeśli z łączem nie masz problemu, propozycja GeForce NOW jest bardzo kusząca - zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy pojawia się w końcu wolny czas na swobodne granie.

