Crysis Remastered zaliczy kilkutygodniową "obsówę" z powodu reakcji fanów

Crysis Remastered zostało zapowiedziane kilka tygodni temu, data premiery produkcji została wyznaczona na 23 lipca. Dzisiaj natomiast mieliśmy obejrzeć pierwszy, oficjalny materiał z rozgrywki. Dosłownie na minuty przed zapowiedzianą prezentacją, twórcy opublikowali wiadomość, w której informują, że dla dobra gry, są zmuszeni opóźnić jej premierę, jak również pokaz gameplay'u, o kilka tygodni. Deweloper tłumaczy się chęcią dopracowania produkcji, przy czym nie ukrywa, że jest świadom reakcji jakie wywołał materiał z Crysis Remastered, który przed kilkoma dniami trafił do internetu.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3