Crystal UHD - nowe telewizory Samsunga na rok 2020

Telewizory Crystal UHD to tegoroczne modele, które mają dać bogactwo kolorów, a zaawansowane funkcje umożliwić znacznie większe wrażenia. Trzy serie zapewniają obraz w rozdzielczości 4K.

Linia Crystal UHD obejmuje trzy serie: TU8500, TU8000 i TU7100. Wszystkie modele dostępne są w rozmiarach od 43 do 82 cali. Nazwa Crystal UHD zawdzięczana jest procesorowi Crystal 4K, którego moc obliczeniowa zapewnia skalowanie do 4K. Ponadto w modeli TU8500, który jest najmocniejszym telewizorem ze wszystkich trzech serii, zastosowano Dynamiczny Wyświetlacz Krystaliczny. Jego zadaniem jest optymalne odwzorowanie kolorów - oferuje ponad miliard odcieni - a także optymalizacja temperatury kolorów. W celu podniesienia kontrastu zastosowano w nim także technologię Dual LED. Odpowiada ona za dopasowanie temperatury koloru podświetlenia do oglądanej treści.

TU8500

Wszystkie modele Crystal UHD wyposażono w niemal niewidoczne ramki - Samsung nazywa to "Trójstronnie Bezramkowy Design" - oraz Tryb Ambient, znany jak dotąd tylko z modeli QLED. Kolejna zaleta to System Maskowania Kabli. Oczywiście wszystkie telewizory to SmartTV, oferujące dostęp do aplikacji filmowych i muzycznych, a także gier na dużym ekranie. Samsung ułatwia życie użytkownikom urządzeń mobilnych - funkcja Dotknij i wyświetl umożliwia łatwe przerzucenie treści z telefonu na telewizorze. Funkcja MultiView umożliwia podzielenie ekranu telewizora na dwie części i np. jednoczesne oglądanie wiadomości przy swobodnym korzystaniu ze smartfona.

TU7000

Oprócz tego w modelach TU8500 i TU800 wprowadzono funkcję Wizualizacji muzyki, która proponuje efektowne wizualizacje w zależności od rodzaju i nastroju muzyki odtwarzanej ze smartfona. Nie zapomniano o graczach, dla których przeznaczono m.in. Automatyczny Tryb Gry oraz system Game Motion Plus. Wspomniana wcześniej funkcja Multi-View pozwoli wyświetlić dodatkowe okno, np. z filmem instruktażowym z YouTube, podczas rozgrywki.