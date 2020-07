Cuphead zmierza na PlayStation 4

Przebojowa gra platformowa Cuphead, to jedno z najciekawszych dzieł ostatnich lat. Wydana w 2017 roku produkcja dostępna jest obecnie wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox One i Nintendo Switch. W dniu premiery, twórcy rozwiali wszelkie wątpliwości i zdradzili, że Cuphead nie zawita na PS4. Okazuje się, że po latach deweloper zmienił zdanie, a jego produkcja już niebawem trafi do sprzedaży na nowej platformie.

Znany leakster - Wario64, podzielił się na Twiterze screenem ze sklepu PlayStation Store. Na pierwszym planie wyróżnia się ikonka z bohaterami Cuphead. Choć jak podkreślił autor wiadomości - nie można jeszcze składać zamówień na grę, to jej obecność w cyfrowym sklepie Sony może oznaczać tylko jedno - niebawem posiadacze PS4 będą mogli zagrywać się w produkcję studia MDHR.

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM