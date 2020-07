Cuphead zmierza na PlayStation 4 [Aktualizacja 29.07.2020]

Przebojowa produkcja studia MDHR - Cuphead, zmierza na PlayStation 4. Tak przynajmniej sugerują najnowsze informacje na temat gry.

Przebojowa gra platformowa Cuphead, to jedno z najciekawszych dzieł ostatnich lat. Wydana w 2017 roku produkcja dostępna jest obecnie wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox One i Nintendo Switch. W dniu premiery, twórcy rozwiali wszelkie wątpliwości i zdradzili, że Cuphead nie zawita na PS4. Okazuje się, że po latach deweloper zmienił zdanie, a jego produkcja już niebawem trafi do sprzedaży na nowej platformie.

Cuphead w PS Store (aut. Wario64)

Znany leakster - Wario64, podzielił się na Twiterze screenem ze sklepu PlayStation Store. Na pierwszym planie wyróżnia się ikonka z bohaterami Cuphead. Choć jak podkreślił autor wiadomości - nie można jeszcze składać zamówień na grę, to jej obecność w cyfrowym sklepie Sony może oznaczać tylko jedno - niebawem posiadacze PS4 będą mogli zagrywać się w produkcję studia MDHR.

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM — Wario64 (@Wario64) July 28, 2020

Pikanterii całej sprawie dodała wiadomość opublikowana przez popularnego dziennikarza Geoffa Keighley'a, który napisał, że dzisiaj możemy spodziewać się nowych wieść od "naszego ulubionego studia indie". Śmiało możemy założyć, że chodziło właśnie o zespół MDHR.

Gdy tylko pojawi się oficjalna informacja w sprawie Cuphead na PS4 damy wam znać.

Zobacz również: PS5 tylko na pięć lat? Nowa konsola Sony może być z nami znacznie krócej niż starsze generacje

Aktualizacja - 29.07.2020

Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje. Jak poinformowało studio MDHR na Twitterze - Cuphead jest już dostępny w sklepie PlayStation Store! Grę możecie nabyć tutaj, jej cena w polskim PS Store wynosi 84 zł. Z tej okazji otrzymaliśmy również nowy zwiastun produkcji.

Warto przypomnieć, że w przygotowaniu jest obszerne rozszerzenie do Cuphead - The Delicious Last Course, które ma trafić do gry jeszcze w tym roku.