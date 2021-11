Cyber Days w Media Markt - sprawdzamy najciekawsze oferty! [30.11.2021]

Black Friday już za nami. Nie oznacza to jednak końca promocji, przecen i wyprzedaży elektroniki oraz sprzętu AGD. 27 listopada fani okazji mają zapewne zaznaczone w swoich kalendarzach od dawna. My sprawdzamy natomiast najciekawsze oferty, które z tej okazji przygotowała sieć sklepów Media Markt.

Co prawda od samego Black Friday minęło już kilka dni, jednak w ofercie wielu sklepów możemy znaleźć promocje sygnowane jako Cyber Monday, lub po prostu nawiązujące do tego wydarzenia. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku jednego z największych elektromarketów w Polsce: Media Markt.

W tym artykule postaramy się na bieżąco wybierać dla was najciekawsze i najbardziej opłacalne promocje, z których będziecie mogli skorzystać.

Media Markt nie chce czekać

Tak jak wspomnieliśmy, operatorzy sklepów Media Markt nie zamierzają czekać z promocjami aż do 27 listopada. Wiele produktów już teraz zakupimy w ramach promocji Black Weeks.

Na liczne przeceny możemy liczyć do 21 listopada, lub do momentu wyczerpania zapasów sklepu.

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Elegant 42 mm

Cena: 749 zł 999 zł

Huawei Watch GT 2 o rozmiarze koperty 42 mm, z krystalicznym ekranem AMOLED jest zegarkiem zaprojektowanym z myślą o kobietach. Wyróżnia się ultrasmukłym designem i praktycznymi rozwiązaniami. Zegarek posiada wiele tarcz, które pozwolą dopasować go do każdego stroju. Watch GT 2 napędza procesor Kirin A1, który jest pierwszym układem Huawei zaprojektowanym z myślą o urządzeniach wearables. Huawei Watch GT 2 obsługuje 15 dyscyplin sportowych m.in. biegi, ćwiczenia fitness, spacery w terenie, jazdę na rowerze. Został wyposażony w funkcję HUAWEI TruSeen, monitorującą pracę serca. Nie zabrakło także śledzenia snu i innych rozwiązań zdrowotnych.

Rozmiar koperty : 42 mm

: 42 mm Materiał : aluminium

: aluminium Kolor : złoty

: złoty Łączność : GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

: GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Czujnik światła, Pola magnetycznego, Pulsometr, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Czujnik światła, Pola magnetycznego, Pulsometr, Żyroskop Funkcje: GPS, Krokomierz, Monitorowanie aktywności fizycznej, Monitorowanie snu, Odtwarzacz muzyki, Pomiar pulsu (tętna), Powiadomienia o nowych wiadomościach, Powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza z telefonu, Powiadomienia z mediów społecznościowych, Powiadomienie o SMS/MMS

Link do oferty

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Cena: 6799 zł 8299 zł

Samsung Galaxy Z Fold3 posiada wewnętrzny rozkładany wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala, rozdzielczości 2208 x 1768 pikseli i 120 Hz częstotliwości odświeżania. Charakteryzuje się on także niecodziennymi proporcjami. Po raz pierwszy w swojej historii Samsung umieścił pod wyświetlaczem 4 MP aparat. Zewnętrzny wyświetlacz to także 120 Hz panel AMOLED o rozdzielczości 2268 x 832 pikseli. Także z tej strony znajdziemy dodatkowy aparat: umieszczoną w wycięciu 10 MP jednostkę. Z tyłu znajdziemy natomiast zestaw trzech aparatów o 12 MP rozdzielczości każdy. Za odpowiednio wydajną pracę urządzenia odpowiedzialny jest flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11.

Model procesora : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Pamięć RAM : 12 GB

: 12 GB Pamięć wewnętrzna : 256 GB

: 256 GB Przekątna wewnętrznego ekranu [cal] : 7.6

: 7.6 Przekątna zewnętrznego ekranu [cal] : 6.2

: 6.2 Rozdzielczość : 2208 x 1768 / 2268 x 832 pikseli

: 2208 x 1768 / 2268 x 832 pikseli Rozdzielczość aparatu [Mpix] : 12 + 12 + 12 / 12 / 4

: 12 + 12 + 12 / 12 / 4 System operacyjny: Android 11

Link do oferty

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Cena: 3799 zł 4799 zł

Sercem Samsunga Galaxy Z Flip3 jest flagowy procesor na 2021 rok: chip Qualcomm Snapdragon 888G. Wspierany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.2. Smartfon posiada rozkładany wyświetlacz, wykonany z tworzywa sztucznego 120 Hz panel Dynamic AMOLED 2X. Charakteryzuje się on przekątną 6,7 cala oraz rozdzielczością 2640 x 1080 pikseli. Samsung Galaxy Z Flip3 otrzymał także nowy wyświetlacz zewnętrzny, znajdujący się tuż obok dwóch aparatów. Ten mały ekran charakteryzuje się rozdzielczością 512 x 260 pikseli. Główny zestaw aparatów to dwie 12 MP jednostki, a w wycięciu w ekranie umieszczono 10 MP kamerę selfie. Jego rozmiary po złożeniu to zaledwie 86,4 x 72,2 x 17,1 mm. W połączeniu z wagą na poziomie 183 gram, tworzy bardzo kompaktowy telefon. Galaxy Z Flip3 posiada jednak małą baterię: jej pojemność to 3300 mAh.

Model procesora : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Pamięć wewnętrzna : 128 GB

: 128 GB Przekątna ekranu [cal] : 6.7

: 6.7 Rozdzielczość : 1080 x 2640

: 1080 x 2640 Rozdzielczość aparatu [Mpix] : 12 + 12 / 10

: 12 + 12 / 10 System operacyjny: Android 11

Link do oferty

Słuchawki bezprzewodowe Sony WF-1000XM3

Cena: 489 zł 769 zł

W słuchawkach Sony WF-1000XM3 zastosowaliśmy nasz najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu z procesorem QN1e HD. Dwa mikrofony na powierzchni słuchawek wychwytują więcej dźwięków z otoczenia. Po wychwyceniu dźwięków z otoczenia, zaczyna działać procesor systemu redukcji hałasu. Eliminuje on znacznie więcej szumów na niemal wszystkich częstotliwościach, a także zużywa mniej energii. Niewielki, wydajny przetwornik akustyczny o średnicy 6 mm wewnątrz słuchawek zapewnia wyrazisty, czysty dźwięk. Czujnik zbliżeniowy w każdej wkładce wykrywa, czy używasz jednej, czy obu słuchawek, i odpowiednio ustawia odtwarzanie. W pełni naładowane słuchawki grają przez 6 godzin, a poręczne etui z funkcją ładowania zapewnia dodatkowe 3-krotne ładowanie. To nawet 24 godziny odtwarzania bez zakłóceń.

Rodzaj słuchawek : Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless)

: Prawdziwie bezprzewodowe (True Wireless) Maksymalny czas czuwania [h] : 15

: 15 Maksymalny czas pracy [h] : 6

: 6 Konstrukcja : Douszne

: Douszne Mikrofon : TAK

: TAK Funkcje : Aktywna redukcja szumu, Asystent Google, Czujnik zbliżeniowy, Kończenie połączeń, Odbieranie połączeń, Parowanie NFC

: Aktywna redukcja szumu, Asystent Google, Czujnik zbliżeniowy, Kończenie połączeń, Odbieranie połączeń, Parowanie NFC Min. pasmo przenoszenia [Hz] : 20

: 20 Maks. pasmo przenoszenia [Hz]: 20000

Link do oferty

Telewizor Samsung QE65Q67AAU

Cena: 3329 zł 4199 zł

Telewizor Samsung QE65Q67AAU charakteryzuje się ogromnym, 65-calowym ekranem, który oferuje nam jakość 4K, rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli oraz 60 Hz częstotliwość odświeżania. Telewizor posiada 2 wejścia USB, 3 gniazda HDMI oraz umożliwia łączność Wi-Fi i Bluetooth. Wysoka jakość obrazu, dostarczona przez pojedynczy chip, zarządzający kolorami, optymalizujący współczynnik kontrastu i nadzorujący HDR. Samsung UHD Dimming dzieli ekran na małe bloki, dzięki czemu zobaczysz precyzyjnie oddane szczegóły

Przekątna ekranu [cal] : 65

: 65 Matryca : 4K Ultra HD 3840 x 2160

: 4K Ultra HD 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania [Hz] : 60

: 60 Wi-Fi : TAK

: TAK Smart TV : TAK

: TAK Optymalizacja obrazu : PQI (Picture Quality Index) 3100

: PQI (Picture Quality Index) 3100 Moc głośników [W] : 20

: 20 USB : TAK

: TAK Tuner cyfrowy: DVB-CDVB-S2DVB-T2

Link do oferty

iPhone 12 Pro Max

Cena: 5699 zł 6199 zł

iPhone 12 Pro Max to najbardziej rozbudowany wariant flagowego smartfona Apple z 2020 roku. Przeceniony wariant charakteryzuje procesorem Apple A14 Bionic, wspieranym przez 6 GB pamięci podręcznej oraz 256 GB pamięci masowej. Wyposażony jest w trzy aparaty o 12 MP rozdzielczości każdy umieszczone w charakterystycznej wyspie na pleckach. Urządzenie posiada wyświetlacz Super Retina XD o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2788 x 1284 pikseli. Nad pracą całości kontrolę sprawuje system iOS 14.

Aparaty tylny/przedni : 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix

: 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix / 12 Mpix Pamięć : 6 GB / 256 GB

: 6 GB / 256 GB Wyświetlacz : 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XD

: 6,7 ", 2778 x 1284 pikseli, Super Retina XD System operacyjny : iOS 14

: iOS 14 Procesor: Apple A14 Bionic

Link do oferty

OPPO Reno4 Z 5G

Cena: 1349 zł 1789 zł

Tym co zwraca uwagę w średniaku OPPO jest niewątpliwie podwójny aparat przedni, umieszczony w wycięciu w dużym ekranie LCD. Rozdzielczość 16 MP pozwala na wykonanie bardzo dobrej jakości zdjęć. Wyświetlacz charakteryzuje się także rozdzielczością Full HD+ oraz aż 120 Hz częstotliwością odświeżania. Kontrolę nad pracą urządzenia sprawuje system Android 10 z nakładką producenta ColorOS 7.1.

Aparaty tylny/przedni : 48 Mpix +8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix + 2 Mpix

: 48 Mpix +8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix + 2 Mpix Pamięć : 8 GB / 128GB

: 8 GB / 128GB Wyświetlacz : 6,57 ", 1080 x 2400 pikseli, LTPS LCD

: 6,57 ", 1080 x 2400 pikseli, LTPS LCD System operacyjny : Android 10

: Android 10 Procesor: MediaTek Dimensity 800

Link do oferty

Monitor MSI Optix G242

Cena: 869 zł 1099 zł

Gamingowy monitor MSI charakteryzuje się ekranem o przekątnej 23,8 cala, otoczonym bardzo cienkimi ramkami. Matryca IPS LCD oferuje nam czas reakcji na poziomie 1 ms oraz bardzo szerokie kąty widzenia: 178 stopni w pionie i poziomie. Częstotliwość odświeżania monitora wynosi 144 Hz. Dzięki technologii NVIDIA G-Sync będzie on także kompatybilny z kartami graficznymi NVIDIA GeForce. Posiada jedno złącze DisplayPort oraz jedno MDMI 1.4.

Przekątna ekranu : 24 cale

: 24 cale Rozdzielczość : 1900 x 1080 pikseli

: 1900 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania : 144 Hz

: 144 Hz Czas reakcji : 1 ms

: 1 ms Typ matrycy : IPS

: IPS Kąt widzenia : 178° / 178°

: 178° / 178° Złącza: 1x DisplayPort, 1x HDMI

Link do oferty

Telewizor LG 75UP75003LC

Cena: 3739 zł 4799 zł

Telewizor marki LG charakteryzuje się ogromną przekątną ekranu, wynoszącą 75 cali. W połączeniu z jakością obrazu 4K oraz 60 Hz częstotliwością odświeżania powinien zapewnić optymalne warunki niezależnie od tego, co planujemy oglądać. Telewizor obsługuje wiele aplikacji z ramach Smart TV, a oprogramowanie producenta ThinQ AI sprawi, że poruszanie się po nich będzie jeszcze wygodniejsze.

Przekątna ekranu [cal]: 75

[cal]: 75 Format ekranu : 16:9

: 16:9 Format HD : 4K Ultra HD

: 4K Ultra HD Rozdzielczość : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 Smart TV : Tak

: Tak Optymalizacja obrazu: True Motion 60 Hz

Link do oferty

Odkurzacz bezprzewodowy SHARK IZ201EU

Cena: 899 zł 1599 zł

Prosty i wygodny w obsłudze odkurzacz Shark powinien zapewnić nawet 40 minut ciągłej pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze. Dzięki technologii Anti Hair Wrap z łatwością usuniemy każdy włos, który został wciągnięty przez odkurzacz w trakcie pracy. Trafią one bezpośrednio do zbiornika. Odkurzacza waży tylko 4,5 kg. Producent zapewnia także dwuletnią gwarancję.

Rodzaj zasilania : Akumulatorowe

: Akumulatorowe Czas działania [min] : 40

: 40 Pojemność worka/pojemnika [l] : 0.7

: 0.7 Dysze/szczotki: Długa szczelinówka, Elektroszczotka z podświetleniem powierzchni twardych, Mini Turboszczotka, Ssawka do tapicerki

Link do oferty

Słuchawki SONY WH-1000XM4

Cena: 1199 zł 1499 zł

Nauszne słuchawki Sony WH-1000XM4 charakteryzuje się obecnością systemu ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. Pozwoli nam to niezakłóconą rozmowę. Dodatkowo dzięki funkcji Speak-to-Chat słuchawki automatycznie przerwą odtwarzanie z innych źródeł, w momencie, w którym rozpoczniemy rozmowę.

Słuchawki pozwalają także na odtwarzanie dźwięku w lepszej jakości niż dotychczas, dzięki rozwiązaniu LDAC. Oferuje ona szybszą transmisję danych, niż ma to miejsce w klasycznych słuchawkach Bluetooth. Słuchawki SONY WH-1000XM4 pozwalają na aż 30 godzin pracy. Dodatkowo już dziesięciominutowe ładowanie powinno wystarczyć na dodatkowe 5 godzin pracy.

Łączność : Bluetooth

: Bluetooth Czas pracy na baterii [maksymalny]: 30 godzin

[maksymalny]: 30 godzin Min. pasmo przenoszenia [Hz]: 4

[Hz]: 4 Maks. pasmo przenoszenia [Hz]: 40000

[Hz]: 40000 Funkcje: redukcja szumów, obsługa połączeń, sterowanie odtwarzaniem muzyki

Link do oferty

Apple Watch Series 6

Cena: 1549 zł 1999 zł

Zegarek Apple Watch Series 6 wyposażony jest w wyświetlacz RETINA, który gwarantuje wysoką jakość wyświetlanego obrazu. Posiada on wiele czujników, które pomagają w kontroli naszego zdrowia i monitorowania jego stanu. Pomaga w monitorowaniu snu, bada natężenie dźwięków w okolicy. Pozwala na mierzenie tętna i jest w stanie wykryć arytmię. Oferuje wiele funkcji dbających o bezpieczeństwo, jak detekcja upadku, alarmowe SOS oraz międzynarodowe połączenia alarmowe. Możemy także liczyć na pomoc w wielu aktywnościach sportowych, dzięki dużej ilości treningów, które zegarek może śledzić.

Rozmiar koperty : 44 mm

: 44 mm Materiał : aluminium

: aluminium Kolor : PRODUCT(RED)

: PRODUCT(RED) Łączność : GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n

: GPS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n Czujniki: akcelerometr, cyfrowy kompas, optyczny monitor tętna, oświetlenia zewnętrznego, pulsometr, wysokościomierz, żyroskop

Link do oferty

Monitor LG 24MP60G-B

Cena: 499 zł 879 zł

Monitor LG 24MP60G-B będzie idealnym rozwiązaniem dla graczy. Przekątna ekranu blisko 24 cali, w połączeniu z czasem reakcji 1 ms oraz 75 Hz częstotliwością odświeżania zapewni optymalne wrażenia w trakcie rozgrywki. Monitor zapewnia także szerokie kąty widzenia zarówno w pionie, jak i w poziomie (178 stopni). Uwagę zwracają także bardzo wąskie ramki wokół samego ekranu. Producent zadbał o odpowiednią ochronę oczu użytkownika redukując ilość emitowanego światła niebieskiego oraz stosując technologię Flicker Safe. Dzięki technologii AMD FreeSync zapewni najlepsze wrażenia w trakcie pracy z komputerami wyposażonymi w karty graficzne AMD Radeon.

Przekątna ekranu : 24 cale

: 24 cale Rozdzielczość : 1920 x 1080 pikseli

: 1920 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania : 75 Hz

: 75 Hz Czas reakcji : 1 ms

: 1 ms Typ matrycy : IPS

: IPS Kąt widzenia : 178° / 178°

: 178° / 178° Złącza: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA

Link do oferty

Laptop Asus TUF Gaming F15

Cena: 4099 zł 4699 zł

Stworzony pod kątem poważnej rozgrywki i zapewnienia wysokiej wytrzymałości w codziennym użytkowaniu laptop Asus TUF Gaming F15 to doskonale wyposażona maszyna gamingowa z systemem operacyjnym Windows 10, która będzie towarzyszyła Ci podczas kolejnych zwycięstw gamingowych. Dzięki zastosowaniu w najnowszego procesora Intel Core 10. generacji i karty graficznej GeForce GTX 1650 nawet najszybsza akcja rozgrywki będzie dynamiczna, płynna i w pełni wykorzysta możliwości panelu klasy IPS o częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz.

Wyświetlacz : 15.6" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 144 Hz

: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 144 Hz Procesor : Intel® Core™ i5-10300H

: Intel® Core™ i5-10300H Pamięć RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Dysk SSD : M.2 PCIeNVMe 512 GB

: M.2 PCIeNVMe 512 GB Grafika : NVIDIA Geforce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6

: NVIDIA Geforce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6 System operacyjny: Windows 10 Home PL

Link do oferty

Laptop ACER Aspire 5

Cena: 1999 zł 2999 zł

Laptop ACER Aspire 5 wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 11 generacji, który sparowano z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Będzie on więc idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących zdalnie i studentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego rozmiar: mniej niż 2 cm grubości oraz niecałe 1,5 kg wagi. Aluminiowa obudowa zapewni także odpowiednią wytrzymałość. 14-calowy wyświetlacz z matową matrycą IPS oferuje dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Komputer posiada trzy porty USB 3.1, port USB 2.0, gniazdo HDMI oraz wspiera bezprzewodową łączność Bluetooth i Wi-Fi 6.

Wyświetlacz : 14" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 60 Hz

: 14" (1920 x 1080 (Full HD)), IPS, 60 Hz Procesor : Intel Core i3-1115G4

: Intel Core i3-1115G4 Pamięć RAM : 8 GB DDR4

: 8 GB DDR4 Dysk SSD : 256 GB

: 256 GB Grafika : Intel UHD

: Intel UHD System operacyjny: Windows 10 Home PL

Link do oferty

