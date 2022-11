Cyber Monday na Amazon: wybrałam najlepsze oferty na szczoteczki elektryczne znanych marek [28.11.2022]

Na Amazon promocje z okazji Cyber Monday trwają już w najlepsze! Rabaty sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Niższą cenę ma też wiele elektrycznych szczoteczek do zębów!

Rabaty sięgające nawet kilkudziesięciu procent na szczoteczki elektryczne to promocje z okazji Cyber Monday, których możemy spodziewać się na Amazon. Które modele zostały objęte promocją i co warto kupić? Przyjrzałam się ofercie tej platformy sprzedażowej i wybrałam najciekawsze oferty na szczoteczki do zębów, których zakup z pewnością można rozważyć.

Cyber Monday – promocje na szczoteczki elektryczne

Oral-B iO 9 Rose Quartz

Została wyposażona w technologię iO, która łączy delikatną energię wibrujących włókien z napędem magnetycznym. Producent zapewnia, że usuwa do 100% więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka. Ma interaktywny wyświetlacz, na którym możemy wybrać jeden z 7 trybów szczotkowania – tryb czyszczenia codziennego, tryb delikatnego czyszczenia, tryb pielęgnacji dziąseł, tryb dokładnego czyszczenia, tryb wybielania, tryb superdelikatnego czyszczenia bądź tryb czyszczenia języka. Dodatkowo, wskazuje on stan naładowania baterii oraz wyświetla 2-minutowy timer. Co ważne, dzięki stacji szybkiego ładowania szczoteczka pozwala na pełne naładowanie w ciągu zaledwie 3 godzin.

Zobacz również:

Rabat: 25% – klik

Philips Sonic technology 3100 series HX3675/13

Producent zapewnia, że ta szczoteczka usuwa płytkę nazębną do 3 razy szybciej niż szczoteczka manualna. Ten model wyposażono w funkcję SmartTimer i QuadPacer, co pozwala na precyzyjne odmierzanie czasu czyszczenia poszczególnych partii jamy ustnej. Na jednym naładowaniu szczoteczka może pracować nawet 14 dni. Ma złącze USB oraz smukłą konstrukcję.

Rabat: 11% – klik

Oral-B Pro 3 3000

Wyposażono ją w timer, który co 30 sekund sygnalizuje konieczność zmiany szczotkowanej partii zębów. Producent zapewnia, że usuwa do 100% więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka manualna. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia codziennego, tryb wybielania oraz tryb delikatnego czyszczenia. Na jednym naładowaniu szczoteczka może pracować przez nawet 2 tygodnie.

Rabat: 11% – klik

Philips Sonicare Dla dzieci HX6322/04

Szczoteczka, dzięki funkcji KidTimer, sprawia, że dziecko chętniej czyści zęby przez zalecane 2 minuty. KidPacer odtwarza zabawne melodie podczas czyszczenia, co może stanowić dodatkową zachętę. Za pomocą kolorowych naklejek wygląd tego urządzenia można spersonalizować. Szczoteczka ma 2-minutowy timer, 4-kwadrantowy timer, funkcję łatwego startu, wskaźnik stanu naładowania i bezpłatną aplikację coachingową. Co ważne, na jednym naładowaniu urządzenie może pracować do 2 tygodni.

Rabat: 6% – klik

Oral-B Vitality Pro Dla Dzieci, Kraina Lodu

W zestawie jest 1 szczoteczka dla dorosłych Vitality Pro oraz 1 szczoteczka dla dzieci z motywami z serii Oral-B Kids „Kraina lodu” Disneya. Wersja dla dzieci nadaje się już od 3 roku życia. Urządzenie wyposażono w timer odmierzający 2 minuty.

Rabat: 15% – klik

Philips Sonicare 3100 Series Sonic HX3673/11

Co ciekawe, ten model uzupełniono o wbudowany czujnik nacisku. Ma on za zadanie automatycznie wykrywać siłę nacisku, ostrzegać i automatycznie redukować drgania szczoteczki, by chronić dziąsła przed uszkodzeniami mechanicznymi. Producent zapewnia, że ta szczoteczka usuwa płytkę nazębną do 3 razy szybciej niż szczoteczka manualna.

Rabat: 22% – klik

Poza tym warto spojrzeć też na:

JTF Szczoteczka soniczna dla dorosłych

Rabat: 10% – klik

Oral-B iO Seria 4

Rabat: 40% – klik

Oral-B iO Seria 5

Rabat: 33% – klik

PHYLIAN Szczoteczka soniczna dla dorosłych i dzieci

Rabat: 53% – klik

7am2m Szczoteczka soniczna dla dorosłych i dzieci

Rabat: 47% – klik

