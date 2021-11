Cyber Monday - skorzystaj i zaoszczędź aż 83% na abonamencie Surfshark

Koniec listopada to mnóstwo zakupowych okazji. Jedną z nich jest niesamowicie przeceniony abonament sieci VPN Surfshark.

Surfshark - sieć VPN, której warto zaufać

Surfshark to marka doskonale znana na rynku IT. Od lat dostarcza swoim klientom bezpieczną sieć VPN, zaś o jakości świadczonych usług mogą świadczyć liczne branżowe nagrody, które otrzymuje. Na jakikolwiek ranking sieci VPN by nie spojrzeć, tam na pewno na jednym z pierwszych miejsc znajdzie się Surfshark VPN. Nic jednak dziwnego, gdyż poza tym, że dostawca zapewnia zaszyfrowane, bezpieczne połączenie oraz duży wybór serwerów na całym świecie, znajdziemy w usłudze dodatkowe, ułatwiające życie funkcje. Jakie?

Tu można by wymienić cały szereg użytecznych narzędzi, jednak na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza dwa. Pierwszy to mechanizm blokowania okienek z pytaniem o zgodę na ciasteczka. Jest to element, do którego przywykliśmy od czasu wprowadzenia przepisów RODO. Zawsze po wejściu na nową stronę musimy wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez nią cookies. Gdy robimy to 1-2 razy dziennie, nie jest to może irytujące. Gorzej jednak, gdy odwiedzamy kilkanaście-kilkadziesiąt stron w ciągu doby. Wówczas to częste klikanie staje się frustrujące. Mając Shark VPN nie musisz sobie zaprzątać tym głowy.

Drugie z praktycznych narzędzi to mechanizm blokowania reklam. Działa niczym popularne AdBlocki, dzięki którym witryny nie zasypują Cię wyskakującymi okienkami z ofertami, ani nie są odtwarzane reklamy multimedialne. Dlatego możesz odwiedzać niedostępne w Polsce strony, korzystać z blokowanych w naszym kraju serwisów streamingowych i mieć dostęp do dowolnych treści, a zarazem nie widzieć nachalnych ogłoszeń. Dzięki temu oglądasz treści - nie spam!

Foto: Surfshark

Cena niska jak nigdy w historii

Z czym kojarzy Ci się określenie "solidny rabat"? Zniżka 25%? A może 50%? Na promocję Surfshark VPN warto użyć określenia "super-rabat". Wynosi on kolosalne 83%! A ponieważ Surfshark wie, że każdy lubi dostawać prezenty, przy zapisaniu się na 24-miesięczny abonament we wspomnianej promocji zyskujesz dodatkowo trzy miesiące całkowicie za darmo. A więc płacisz za 24 miesiące ze zniżką 83%, a korzystasz przez 27 miesięcy. Dodatkowo w trakcie tego okresu masz pełne wsparcie techniczne po polsku przez 24 godziny na dobę.

A za ile to wszystko? Bez promocji miesięczny abonament Surfshark VPN to wydatek 52,84 zł. Jednak gdy decydujesz się od razu na abonament dwuletni, wówczas - po uwzględnieniu zniżki - miesiąc użytkowania to zaledwie 8,97 zł. A więc zaledwie kilkadziesiąt groszy za dzień solidnej ochrony i braku jakichkolwiek ograniczeń online. Za 24 miesiące zapłacisz 242,16 zł. Warto dodać, że możesz skorzystać również z dodatkowych rozwiązań producenta w promocyjnej cenie - Surfshark oferuje swoją ochronę antywirusową, narzędzie Alert (pozwala na sprawdzenie, czy Twoje dane nie pojawiły się gdzieś w sieci na skutek wycieku danych) oraz wyszukiwarkę.

Dlatego skorzystaj z okazji - abonament Surfshark VPN zamówisz na tej stronie.