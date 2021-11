Cyber Monday z PlayStation. Najlepsze promocje na PS4 i PS5

Przeglądamy najlepsze promocje i wyprzedaże z okazji Cyber Monday. Zobacz jakie gry, konsole i akcesoria PS4 i PS5 możesz dostać taniej.

fot. Sony

Black Friday 2021 już za nami, ale to nie koniec ciekawych promocji bowiem już dziś możemy celebrować Cyber Monday. Dawniej wydarzenie to było dedykowane wyprzedaży w sklepach internetowych. Obecnie natomiast jest tak naprawdę przedłużeniem Black Friday. Co ciekawego czeka na nas w tym roku?

Postanowiliśmy zebrać dla was najlepsze okazje związane z marką PlayStation. Oznacza to, że poniżej znajdziecie najciekawsze promocje na gry, konsole i akcesoria PS4 i PS5.

Cyber Monday 2021 z PlayStation

PlayStation 4 - konsole i akcesoria

Konsola PlayStation 4 Slim + PlayStation Plus 14 dni - 1449 zł

PS4 - gry

PS5 - konsole i akcesoria

fot. Sony

PlayStation 5 - gry

fot. Sony

