CyberGhost VPN dołącza do walki z Covid-19 i oferuje 2 miesiące za darmo

W czasie akcji #zostanwdomu użytkownicy otrzymają dwa dodatkowe miesiące gratis. Ponadto CyberGhost aktywnie włącza się w walkę z koronawirusem.

CyberGhost VPN, jeden z najlepszych i najtańszych dostawców anonimowej sieci na rynku, ogłosił dołączenie do GlobalGiving. Jest to organizacja non profit, która gromadzi we wspólnym celu darczyńców z całego świata, a obecnie jej cel to wspieranie Coronavirus Relief Fund. Do 30 marca CyberGhost będzie przekazywać 10% swojego zysku na ten cel - obojętnie od rodzaju wykupionej przez użytkownika subskrypcji. Aby zachęcić użytkowników do zakupu abonamentu, do 30 marca każdy, kto wybierz pakiet 3-letni, zyska dodatkowo 2 miesiące gratis. Aktualne cena tej subskrypcji to zaledwie 2,64 euro miesięcznie, czyli 95 euro za cały okres! Z oferty można skorzystać na tej stronie.

Za zakupem przemawia także fakt, że dostawca wprowadził Smart DNS, co umożliwia łatwy i szybszy dostęp do wszelkich treści w internecie. Warto podkreślić, że tę sieć VPN można zainstalować nie tylko na komputerze czy laptopie, ale również Smart TV i konsoli, dzięki czemu ma się zapewniony bezpieczny internet podczas korzystania z tych sprzętów. CyberGhost VPN współpracuje m.in. z telewizorami LG, Apple TV, a także AndroidTV. Ponadto jedna subskrypcja obejmuje i chroni nawet 7 urządzeń jednocześnie - możesz więc zapewnić anonimowość i bezpieczeństwo wszystkim urządzeniom w domu!

