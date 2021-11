CyberGhost - VPN ze zniżką 85%

CyberGhost VPN ma dla Ciebie specjalną propozycję z okazji Czarnego Piątku. Co powiesz na zniżkę za abonament w wysokości 85%?

CyberGhost VPN to jedna z godnych polecenia sieci virtual private network dla każdej internautki i każdego internauty. O jej zaletach przeczytasz w osobnej recenzji. My tymczasem skupimy się na promocji ogłoszonej w Black Friday - a jest o czym pisać. Dostawca ogłosił zniżkę w wysokości wynoszącej aż 85% nominalnej ceny za abonament na okres 24 miesięcy. Za każdy miesiąc używania zapłacisz zaledwie 1,83 euro, czyli ok. 8,5 zł. Za cały okres użytkowania, czyli dwa lata, będzie to 49,4 euro, a więc 233 zł!

Możesz dodatkowo skorzystać z drugiej promocji - dotyczy ona CyberGhost Security Suite dla Windows i składa się z programu antywirusowego oraz Security Updater (narzędzie do aktualizowania aplikacji oraz zabezpieczeń systemu). Z okazji Black Friday cena uległa zmianie z 4,99 euro na 1,05 euro za miesiąc użytkowania. Oszczędzasz w ten sposób aż 79% ceny!

Zarówno abonament na sieć VPN, jak i Security Suite możesz zdobyć na tej stronie - i warto zrobić to jak najszybciej!