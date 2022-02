Cyberatak miał wyłączyć firmę Nvidia na dwa dni. Co wiemy?

Czy był to cyberatak? Czy strona firmy działa? Odpowiadamy, co już wiemy o incydencie.

Nvidia jest amerykańskim przesiębiorstwem i jednym z największych na świecie producentów procesorów graficznych. Wygląda na to, że firma została zaatakowana przez hakerów. W wyniku tego firma musiała wyłączyć niektóre usługi.

Wiadomość o zagrożeniu systemów wewnętrznych firmy Nvidia została początkowo podana przez brytyjską redakcję The Telegraph, która zauważyła, że jest to prawdopodobnie cyberatak. Według ich danych spowodowało to wyłączenie niektórych usług na co najmniej dwa dni.

Rzecznik Nvidii skomentował sytuację tak:

Prowadzimy dochodzenie w sprawie incydentu. Nasza działalność biznesowa i handlowa jest kontynuowana bez zakłóceń. Nadal pracujemy nad oceną charakteru i zakresu zdarzenia i nie mamy w tej chwili żadnych dodatkowych informacji, którymi moglibyśmy się podzielić.

Nie jest również potwierdzone czy ważne informacje zostały pobrane z serwerów. Strona Nvidii obecnie działa bez zakłóceń. O nowych szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: The Telegraph.co.uk, Techradar.com