Cyberataki stają się coraz poważniejsze - wyniki badań niepokoją

Hakerzy zmienili taktykę i ich ataki DDoS robią się coraz powszechniejsze. Najnowsze ostrzeżenia naukowców są niepokojące, co się zmieniło w roku 2020?

Ze względu na koronawirusa nastąpił gwałtowny wzrost liczby ataków cyberprzestępczych na całym świecie. Tym bardziej jest jest to niepokojące, im bardziej nasze życie zależy od stopnia zaawansowania technologicznego. Aktualnie wiele osób przeniosło się na tryb zdalny, a przyniosło to ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z bezpieczeństwem. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Według badań szczególny wzrost można zauważyć przy atakach typu Distributed Dential of Service, w skrócie DDoS. Jest to atak na system komputerowy lub sieć, który ma na celu uniemożliwienie ich działania. Polega to na zaspamowaniu ofiary z wielu źródeł jednocześnie. Przeważnie do takiego zsynchronizowanego działania używa się botów lub trojanów, które na dany sygnał zaczynają w jednym momencie atakować system, zasypując go fałszywymi próbami skorzystania z usług, które oferuje. W czasach, w których wiele osób jest zależnych od usług online atak DDoS może przysporzyć mnóstwo kłopotów.

Najnowszy raport o cyber-zagrożeniach sporządzony przez firmę Netscout sugeruje, że hakerzy przeprowadzili więcej ataków DDoS niż kiedykolwiek wcześniej. Firma podaje, że zaobserwowała 4,48 miliona ataków tego typu w pierwszej połowie roku 2020, co oznacza wzrost nawet o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo okazuje się, że ich siła również się zwiększyła, gdyż aktualnie ataki te zawieszają sieć nawet 2851% szybciej niż w roku 2017.

Jedną z powodów rośnięcia popularności tej metody jest zwiększenie urządzeń dostępnych na świecie. Przestępcy mogą wykorzystać sprzęty typu komputery lub urządzenia mobilne do ataków. Wystarczy, że będą podłączone do Internetu, niezabezpieczone żadnym oprogramowaniem chroniącym przed hakerami. W takim wypadku cyberprzestępcy bez problemu mogą wykorzystać nasz sprzęt do ataku typu DDoS. Żeby się przed tym uchronić zaleca się przede wszystkim korzystanie z oprogramowania antywirusowego.