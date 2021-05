Cyberoszuści wzięli na celownik randki seniorów

Seniorzy coraz częściej goszczą w internecie, dlatego stali się obiektem zainteresowania cyberprzestępców. Przygotowano na nich pułapki na portalach randkowych.

Najnowszy raport Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych podaje, że użytkownicy powyżej 60 roku życia stracili w 2019 roku łącznie prawie 84 miliony dolarów. Powodem oszustwa na portalach randkowych. Oszuści używają różnych sztuczek, aby uzyskać dostęp do oszczędności ofiar. Czasami jest to także próba wciągnięcia seniorów w pranie brudnych pieniędzy. Metody działania? Kuszące zdjęcia modelek lub innych osób. Są one oczywiście pobierane z sieci, w tym mediów społecznościowych. Można sprawdzić autentyczność zdjęcia za pomocą wyszukiwania w Grafice Google, jednak mało który senior zdaje sobie sprawę z tej możliwości.

Osoby starsze – i często samotne – są szczególnie narażone na ryzyko. Nie chodzi tu tylko o znajomość internetu, ale również większe zaufanie, jakie okazują nieznajomym. Znajomość typowych zachowań oszustów aktywnych na portalach randkowych może być pomocna dla osób starszych oraz ich opiekunów, którzy także powinni edukować seniorów w kwestii potencjalnych zagrożeń. Ponieważ większość portali randkowych ma mechanizmy wykrywające oszustów, starają się oni przenosić rozmowy poza nie. Wtedy starają się przekonywać potencjalną ofiarę do przekazania numeru telefonu, adresu e-mail lub logina do mediów społecznościowych. Oszuści lubią podszywać się pod osoby, których praca wzbudza zaufanie, ale zmusza również do częstych podróży i uniemożliwia spotkanie. Pozwala to uniknąć zdemaskowania, czyli spotkania w realnym świecie.

Kamil Sadkowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET, komentuje:

Oszuści zwykle starają się przekonać ofiary, że są np. pracownikami personelu wojskowego, przedstawicielami handlowymi, a nawet dyplomatami. Towarzyszą temu powtarzające się wymówki, takie jak „Zostaję wysłany do nowej bazy” lub „Muszę lecieć na konferencję”. Anulowanie planów od czasu do czasu jest normalne. Jednak sytuacja, gdy zalotnik przerywa każdą próbę spotkania, jest ważnym sygnałem ostrzegawczym, kwestionującym motywy nowo poznanej sympatii

Wyraźnym sygnałem, który powinien wzbudzić podejrzenia, jest sytuacja, w której nowo poznana osoba bardzo szybko decyduje się na deklaracje miłości i uznawanie świeżo poznanej osoby za bratnią duszę po zaledwie kilku dniach znajomości. To socjotechnika - oszuści chcą, aby ofiara jak najszybciej poczuła się pożądana, a gdy czujność seniora zostanie uśpiona, mogą przejść do ostatecznego celu, jakim są pieniądze. Czyli wiadomości typu: „Mam kłopoty! Czy możesz mi pomóc?” Jakie to kłopoty? Niewielkie - zapłacenie rachunku za weterynarza lub zakupu lekarstwa. Potem poprzeczka idzie w górę - "miłość życia" prosi o większe kwoty, których będzie rzekomo potrzebować, aby wyjść z problemu lub pomóc jednemu ze swoich bliskich w pilnej potrzebie.

Kamil Sadkowski dodaje:

To nie są tylko hipotetyczne scenariusze, ponieważ takich przypadków jest wiele. W USA w ostatnim czasie nagłośniono m.in. incydent kobiety z Kalifornii, która została oszukana i wplątana w proceder prania brudnych pieniędzy (około 200 000 dolarów). Inna kobieta została okradziona z oszczędności wynoszących ponad 55 000 USD. A te przykłady to tylko wierzchołek góry lodowej. Także na polskim gruncie zanotowano ostatnio przypadki podobnych przestępstw, wymierzonych w osoby z różnych grup wiekowych

Jeśli starszy członek Twojej rodziny nawiązał romantyczną relację online i podejrzewasz, że może rzeczywiście paść ofiarą oszustwa, eksperci ESET doradzają zwrócić uwagę na oznaki mogące pomóc w zidentyfikowaniu zagrożenia:

nie chce rozmawiać o swoim romansie online i omija pytania, dlaczego nie doszło jeszcze do spotkania lub przynajmniej rozmowy video.

okazuje silne przywiązanie do kogoś niedawno spotkanego w Internecie.

okazuje wzburzenie lub unika tematu, gdy zadasz zbyt wiele pytań na temat nowej, internetowej znajomości lub nie wie, jak odpowiedzieć na pytania.

przyznaje, że osoba spotkana w wirtualnej rzeczywistości poprosiła o wsparcie finansowe.

Jeśli którykolwiek z tych opisów pasuje do zachowania Twojego krewnego, należy uczulić go na zagrożenie. Oszustwa związane z relacjiami są przestępstwami bardzo rzadko zgłaszanymi, ponieważ wiele ofiar wstydzi się, że zostały oszukane. Dzięki szybkiej reakcji i uświadomieniu seniora możesz zaoszczędzić swoim bliskim wiele pieniędzy i cierpienia.