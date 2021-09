Cyberprzestępcy manipulują rzeczywistością

VMware opublikował siódmy doroczny raport Global Incident Response Threat Report. Pojawia się w nim sporo pesymistycznych wniosków.

Global Incident Response Threat Report to siódmy doroczny raport opublikowany przez VMware. Wskazuje jasno na narastanie ilości mocnych ataków, a co najgorsze - stosowane są do nich coraz bardziej zaawansowane techniki. Ich zastosowanie zniekształca cyfrową rzeczywistość, np. poprzez pozorowanie komunikacji biznesowej lub manipulację czasem. Jak mówi Arkadiusz Sikora, Country Manager w VMware Poland:

Dziś powiązania między państwami a cyberprzestępcami umożliwiają przeprowadzanie coraz bardziej wyrafinowanych i niszczycielskich ataków. Co więcej, wprowadzenie na całym świecie pracy zdalnej rozszerza powierzchnie narażone na atak. Świat cyfrowy i fizyczny przenikają się, co może być wykorzystane przez dzisiejszych agresorów. Fakty są takie, że pierwszymi użytkownikami zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, są często złoczyńcy działający w darknecie, a także pracownicy służb wywiadowczych poszczególnych państw.

Zaawansowane ataki sprawiają mnóstwo problemów ekspertom ds. bezpieczeństwa. Ale z raportu wynika, że zmagają się oni również z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego z powodu ciągle rosnących oczekiwań zawodowych. Ocenia się, że aż 51% specjalistów doświadczyło w ciągu ostatniego roku skrajnego stresu lub wypalenia zawodowego. Komentuje to Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware Poland:

Przepalenie jest ogromnym problemem dla zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Specjaliści muszą radzić sobie z rosnącą liczbą zgłoszeń w środowisku, które jest i będzie coraz bardziej zdalne. To tylko podkreśla znaczenie budowania zespołów odpornych na stres, czy chodzi o konieczność rotowania pracy, czy wzięcia dni wolnych dla zdrowia psychicznego.

Ponadto Global Incident Response Threat Report pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

coraz częściej dostrzega się powiązania pomiędzy cyberprzestępcami a państwami, a także pomiędzy samymi grupami hakerów. Odpowiedzią na tą ma być coraz aktywniejsza ochrona;

ataki są coraz bardziej ukierunkowane - w ponad 50% przypadków ofiary ataków ukierunkowanych doświadczają obecnie ataków destrukcyjnych/integracyjnych;

często stosowanymi środkami ataków jest manipulowanie znacznikami czasu lub ataki Chronos, które zaobserwowało prawie 60% respondentów;

cyberprzestępcy chętnie wykorzystują środowiska chmurowe - 43% respondentów stwierdziło, że ponad jedna trzecia ataków była wymierzona w obciążenia w chmurze, a prawie jedna czwarta (22%) stwierdziła, że ponad połowa.

