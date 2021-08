Cyberprzestępcy oferują miliony dolarów za... pomoc

Gang cyberprzestępców specjalizujących się w ransomware - LockBit 2.0 - proponuje współudział w swoich niecnych działaniach. Obiecuje za to kolosalne wynagrodzenie. Ktoś zainteresowany?

LockBit 2.0 to gang hakerów specjalizujący się w atakach typu ransomware wymierzonych w korporacje oraz firmy. Przedtem działał jako LockBit, a po uruchomieniu swojej usługi ransomware-as-a-service dodał "2.0" do nazwy. Gang ma swoją stronę w deep webie, gdzie zamieścił ogłoszenie o... rekrutacji współpracowników. Nie ma tam żadnego owijania w bawełnę. Cyberprzestępcy piszą wprost:

Szukamy "wtyczek" w korporacjach i firmach. Osoby takie powinny ułatwić nam możliwość włamania do sieci poprzez przekazywanie istotnych informacji dotyczących zabezpieczeń oraz takich danych, jak loginy wraz hasłami, a także otwierać na firmowej poczcie załączniki w e-mailach wysyłanych przez nas. Firmy, których dane zaszyfrowaliśmy, płacą nam wielki okup

Z tego okupu pewna część zostanie przekazana "wtyczce". Ponieważ LockBit 2.0 uderza w największe korporacje, okup idzie w miliony dolarów, a kilka z nich trafi w nagrodę do "kreta". Z przestępcami można skomunikować się za pomocą komunikatora Tox. Nie jest to pierwsza próba rekrutacji przez przestępców. W zeszłym roku FBI aresztowało Rosjanina, który chciał zrekrutować pracowników Tesli do rozpowszechnienia malware w sieci fabryki samochodów.

Znając życie, z pewnością znajdzie się ktoś chętny do zarobienia łatwych pieniędzy. Niestety.

Źródło: Bleeping Computer